¿Les dieron ollas? Empresa aclaró regalo a la Selección femenina Sub-17 

La Selección Colombia femenina, subcampeona del Mundial Sub-17, recibió su merecido homenaje en Bogotá, donde en las primeras horas se reunió con el presidente de la nación Gustavo Petro, luego compareció ante los medios de comunicación en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol y por último, el momento más esperado fue el caluroso recibimiento ante miles aficionados que se acercaron al Movistar Arena.

Antes más de miles de personas, las futbolistas y el cuerpo técnico recibieron una calurosa bienvenida, y además, les fueron entregados varios reconocimientos por parte de empresas privadas.

Sin embargo, un momento durante la entrega de uno de los reconocimientos no pasó desapercibido y generó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

Una caja entregada a las futbolistas Cristina Motta y Eliana Agudelo se robó la mirada de todas las personas que estaban presenciando el evento.

Con información del medio Infobae, las jugadoras "reciben la pesada caja con algo de perplejidad, mientras las otras deportistas observan con tristeza desde lejos y la portavoz de Homecenter asegura que su empresa buscaba crear hogares sin estereotipos".

El acontecimiento generó todo tipo de comentarios en las redes sociales y opiniones divididas.

Homecenter les dio a las muchachas de la selección Colombia Sub-17 un juego de ollas y no una Pc Gamer con FIFA 23?? muchos tacaños #FelizMiercoles https://t.co/8FkbUUxjrw

¿A la gente @Homecenter_co no se le ocurrió obsequiarle a las chicas de la selección sub-17 algo diferente a ollas? Eso solo refuerza el estereotipo de que la mujer debe estar en la casa pegada a la cocina y a criar, más no enfocada en sueños, profesiones, anhelos etc.