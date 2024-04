Prensa de Brasil llenó de elogios a los hinchas de Millonarios: “No paran de cantar ni un minuto”

El juego entre Millonarios contra Flamengo por la primera fecha de la Copa Libertadores dejó con buenas sensaciones a todos los aficionados del conjunto azul, quienes a pesar del empate en el ‘Coloso’ de la 57, se mostraron ilusionados con la forma de jugar del equipo de Alberto Gamero en la copa internacional.

Sin embargo, no solo los hinchas de Millonarios salieron entusiasmados del estadio Nemesio Camacho El Campín, sino también algunos periodistas de Brasil que asistieron al debut de ‘Fla’ en la Copa Libertadores, quienes quedaron sorprendiendo por el ambiente que se vivió durante los 90 minutos en el máximo escenario deportivo de los capitalinos.

Por medio de su cuenta de Twitter, Letícia Marques, periodista de Globo Esporte, se puso ante los pies de la hinchada de Millonarios, pues por medio de sus redes sociales se mostró sorprendida por el ambiente que se vivió en el juego contra Flamengo, dejando claro que fue una verdadera fiesta.

“Los fanáticos de Millonarios no paran de cantar ni un minuto. El estadio es genial aquí. Ahora, la música la pone el ritmo de Amigo, de Roberto Carlos. Hay muchas fiestas por aquí”, aseguró la periodista por medio de su cuenta de X (antiguamente llamada Twitter).

Torcida do Millonarios não para de cantar um minuto. Estádio balança por aqui. Agora, a música é no ritmo de Amigo, do Roberto Carlos. Muito festa por aqui.