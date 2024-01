Presidente de un club del fútbol colombiano denunció amenazas en su contra: escándalo

La violencia se vuelve a tomar el balompié nacional. En esta oportunidad por las amenazas de muerte que ha sufrido uno de los dirigentes del fútbol colombiano por parte de algunos aficionados, luego de que se diera a conocer que el club que dirige tendría todo listo para cambiar de sede en el 2024.

El encargado de denunciar los actos de violencia en su contra es Carlos Orlando Ferreira, presidente de Alianza Petrolera, quien sigue trabajando para que el equipo petrolero salga del Barrancabermeja, luego de tener algunos inconvenientes con los entes gubernamentales, además de la poca asistencia en el Daniel Villa Zapata.

Amenazas contra el presidente de Alianza Petrolera

En conversaciones con la emisora Antena 2, Carlos Orlando Ferreira aseguró que tras dar a conocer que Alianza Petrolera se irá de 'Barranca', ha recibido algunas amenazas en contra de su vida y la de su familia, generando escándalo no solo en las autoridades, sino en todo el fútbol colombiano.

“He recibido amenazas contra mi seguridad y mi familia, he tenido que resguardarme y alejarme el departamento de Santander por un tema personal. Me da miedo, la gente no logra entender, en el fútbol hay unas barras que tienen unos antecedentes y eso lo lleva a uno a meditar”, aseguró el presidente.

Además, aseguró que ya puso en conocimiento de las autoridades lo acontecido sobre las amenazas, dejando claro que los aficionados de Alianza Petrolera deben entender que la institución es una empresa privada y se debe sostener económicamente.

“Me alejé. Lo puse en conocimiento de las autoridades. Pero la gente tiene que entender que esto es una empresa privada. No puedo llegar y decirles a los jugadores que no tengo cómo pagarles”, aseguró el Carlos Orlando Ferreira en conversaciones con Antena 2.

¿Por qué se va Alianza de Petrolera de Barrancabermeja?

En días anteriores, Carlos Orlando Ferreira dio a conocer que no estaba conforme en la ciudad, teniendo en cuenta que los entes gubernamentales han tenido bastante abandonado el estadio Daniel Villa Zapata y todo parece indicar que no estaría adecuado para recibir la Copa Sudamericana, torneo que disputará el equipo petrolero en el 2024.

“Es cierto el ofrecimiento del gobierno de Valledupar, del Cesar y de la empresa privada para que el fútbol profesional llegue a esa tierra (…) Estamos esperando sobre la mesa la propuesta, la propuesta verbal ya está. Queremos plasmarla en documentos para evitar incumplimientos. Sin embargo, han sido muy generosos y hemos trabajos rápidamente en eso y lo entendemos. El fin de semana trabajamos los abogados de ellos y los nuestros en lo que es la elaboración del documento macro donde se plasma el ofrecimiento. Una vez se dé procederemos a firmar y el equipo a desplazarse a Valledupar”, aseguró el mandatario.

Vale mencionar que hasta el momento la Dimayor no ha autorizado al equipo petrolero para que cambie de sede en el primer semestre del 2024.