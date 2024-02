Presidente de Dimayor se defiende: “No gestiono a favor de mis amigos, sino del fútbol”

Durante los últimos días se ha formado una fuerte polémica en el fútbol colombiano, luego de que Nelson Soto, presidente de Jaguares, mostrara su desacuerdo por la decisión en el juego entre Atlético Nacional contra el equipo de Montería, el cual fue aplazado por la participación del equipo antioqueño en la Copa Libertadores.

Tras los diferentes comentarios y críticas sobre su gestión dentro de la Dimayor, Fernando Jaramillo, presidente de la entidad, se defendió sobre los comentarios lanzados por Jaguares, dejando claro que su dirigente puede estar molesto, pero no se puede perjudicar a un equipo que está representando al país en el exterior.

Presidente de Dimayor se defendió de los ataques

En conversaciones con el Alargue de Caracol Radio, Fernando Jaramillo dejó claro que las decisiones que toma son para el bienestar del fútbol colombiano, afirmando que el presidente de Jaguares puede dar a conocer su opinión, pero todo lo que se está haciendo es en pro del FPC.

“Está en todo su derecho de opinar de esa manera, es el criterio de él, tendrá razones. Definitivamente, si está molesto por los cambios que hicimos en la programación, tienen una razón de ser y no fueron para perjudicarlo a él ni a Jaguares, fue una reflexión que hicimos por la confección del campeonato. Parte de mi responsabilidad es que alguien toma las decisiones en ese sentido, no solo desde el punto de vista comercial, sino deportivo. En ese calendario, teníamos clubes que descansan 7 días y eso sí, rompía lo deportivo. Las expresiones las entiendo desde su descontento, él dijo que tenía una ventaja de jugar con un equipo alterno de Nacional”, aseguró Jaramillo.

Además, aprovechó la oportunidad para mostrar su arrepentimiento por la decisión que se tomó en la asamblea de la Dimayor, donde se aseguró que no se iban a aplazar partidos durante el torneo, perjudicando seriamente a los clubes.

“Dije que no daba para aplazar partidos, pero cuando vemos que vamos para un abismo, desde el punto de vista deportivo, no puedo seguir pensando que tomamos una decisión correcta. Es frustración por ese cambio y está en todo su derecho, no comparto ese pensamiento”, afirmó el presidente.

Presidente de la Dimayor se pronunció sobre ‘amaños’ de partidos

Por otro lado, Fernando Jaramillo aprovechó la oportunidad para referirse a la fuerte polémica de ‘amaños’ de partidos que denunció el presidente de Patriotas, dejando claro que es un tema en el que se sigue trabajando de la mano de las autoridades, quienes siguen investigando o acontecido en el FPC.

“Es un tema que viene de atrás, es un tema de mucho cuidado, un tema en el que he hecho esfuerzos importantes desde la prevención y trabajar con autoridades, integridad con clubes y seguimos trabajando para combatir eso”, finalizó Fernando Jaramillo.

