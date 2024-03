Presidente de Patriotas estalló tras polémica: “Me sentí engañado por el árbitro Hinestroza”

El último juego de la decimoprimera jornada del fútbol colombiano entre Patriotas vs. Pereira ha generado todo tipo de comentarios entre todos los seguidores, teniendo en cuenta los actos de violencia que se presentaron con los aficionados boyacenses, haciendo que el Jhon Hinestroza diera por finalizado el compromiso.

Ante la decisión del juez central de dar por finalizado el partido por falta de garantías, César Guzmán, presidente de Patriotas, mostró su inconformismo por lo sucedido en el gramado del estadio La Independencia de Tunja, dejando claro que se sintió engañado por el Jhon Hinestroza, juez central del compromiso.

Presidente de Patriotas explotó contra Jhon Hinestroza

En conversaciones con el canal Win Sports, César Guzmán mostró su inconformismo con lo acontecido con el juez Jhon Hinestroza, pues aseguró que se sintió engañado por el juez central, pues afirmó que antes de que se diera por finalizado el partido le dijo que el compromiso se iba a reanudar.

“Debo decirlo, me sentí engañado por el señor Hinestroza, bajé al terreno de juego y en el túnel me encuentro a Hinestroza donde me pide que le diga a mis futbolistas que ingresen al camerino y que en 20 minutos el encuentro iba a continuar, cuando hago lo propio que es seguir sus instrucciones, y a los 10 minutos, sin una situación diferente a lo que estaba sucediendo, da por terminado el encuentro”, agregó el presidente de Patriotas.

Además, agregó: “vi a Hinestroza cuando tomó la decisión, pero no me habló mucho, él hizo más expresiones y gestos tratando de decir nada que hacer, pero no me dio una razón particular por la cual consideraba que afectaba la seguridad de los futbolistas o que no había garantías”.

Presidente de Patriotas aseguró que sí había garantías

Por último, César Guzmán afirmó la Policía tenía el control del orden público en el estadio La Independencia de Tunja, pues afirmó que tan solo eran 15 o 20 hinchas que estaban armando el desorden dentro del escenario deportivo.

“Se puede ver a través de las imágenes cuánta es la afición que viene a ver a Patriotas al estadio, si son 15 no son 20 chicos los que van al estadio, que por supuesto están molestos por los resultados del equipo, pero no son entendibles los comportamientos inadecuados que tiene como el que tuvo uno en el partido, cuando intentó entrar a la cancha. De manera oportuna, el personal de logística impidió su cometido, lo propio hizo la Policía Nacional impidiendo que los jóvenes saltaran al terreno de juego y como están en los videos y el país lo pudo ver, está la Policía Nacional teniendo a distancia, desde la tribuna, a unos chicos que estaban protestando o gritando”, finalizó el presidente.