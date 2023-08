Junior visitará a Unión Magdalena, en un 'clásico costeño' de máxima tensión para 'Bolillo' Gómez

Este sábado 5 de agosto, Junior de Barranquilla afrontará una nueva edición del 'clásico costeño' contra Unión Magdalena. El 'ciclón bananero' recibirá al 'tiburón' a partir de las 4:00 p.m. en el Estadio Armando Maestre Pavajeau, de Valledupar, pues hubo diferencias con las autoridades locales para prestar el Sierra Nevada. Hernán Darío 'Bolillo' Gómez tiene que volver con un buen botín a la capital atlanticense, pues su equipo atraviesa una crisis de resultados y la hinchada juniorista ya pidió su salida.

Junior ha sumado un punto en las tres primeras jornadas de la Liga Colombiana 2023-II. Los 'curramberos' perdieron contra Águilas Doradas (0-1) y Medellín (1-0); mientras que empataron contra Bucaramanga (1-1) en el Metropolitano. Este decepcionante rendimiento, teniendo en cuenta las grandes sumas de dinero invertidas en el mercado de fichajes, tienen al equipo barranquillero en la antepenúltima casilla.

"'Bolillo' ya se va"

Fue contra los 'búcaros' cuando los fanáticos del 'coloso de la ciudadela' pidieron la salida del exentrenador de la Selección de Honduras. "'Bolillo' ya se va", corearon los seguidores del 'tiburón'. Por su parte, el timonel antioqueño 'abrió la puerta' a su dimisión.

"Yo no soy una persona de aguantar mucho"

“Yo soy como de arrebatos, tengo mucho cariño por don Fuad Char, por el Junior, pero yo no soy una persona de aguantar mucho; porque yo estoy dirigiendo hace muchos años, y el equipo juega bien hoy, no perdió y al final es ‘Bolillo’. Cantan bien, se les escucha hasta 'bacano' ahí afuera. Yo no soy de aguantar mucho, ¿yo que tengo que ver si el equipo juega bien? A veces les hago caso, a veces no, mañana es otro día”, fueron las declaraciones de Gómez al finalizar el partido con los 'leopardos'.

Por esta razón, será vital para el 'Bolillo' triunfar en este 'clásico costeño'. Su continuidad podría estar en riesgo si Unión Magdalena sale victorioso de este electrizante encuentro. Cabe resaltar que Wílmar Roldán será el central de este compromiso y que Jorge Guzmán dirigirá el VAR.