Luis Díaz recibió una fuerte patada y Jürgen Klopp estalló para protegerlo

Este miércoles, Liverpool encaró su último partido amistoso antes de afrontar su debut en la competencia oficial que se dará el próximo sábado contra Manchester City en la disputa por el primer título de la temporada en Inglaterra: la Community Shield.

Los 'reds' se midieron ante el Red Bull Salzburgo en su cuarto compromiso de pretemporada y aunque buscaron seguir la senda del triunfo que los acompañó en las últimas dos salidas, terminaron cayendo por la mínima diferencia. Una derrota contra Manchester United y los triunfos frente a Crystal Place y Leipzig, habían sido el saldo en la serie de amistosos.

Liverpool cayó con el cuadró austriaco por un gol de Benjamin Šeško en el primer tiempo. En la parte complementaria, el elenco de Anfield intentó por todas las maneras llegar a la igualdad y no lo logró, pero hubo una acción en la casi cumple el objetivo gracias a Luis Díaz.

El colombiano inició el partido en el banco de suplentes, ingresó a la cancha al minuto 60 en lugar de Fabio Carvalho y de inmediato fue protagonista. Se asoció en ataque y fue desequilibrante por las bandas, rompiendo la defensa rival y ocasionando algunas aproximaciones peligrosas.

Tanta fue la alarma que significaba Díaz para sus contrincantes, que al minuto 83, cuando buscaba acercarse al área y rematar al arco después de un cambio de ritmo, fue derribado con una durísima entrada por parte de Youba Diarra. El jugador del Salzburgo no fue amonestado y para su fortuna, el guajiro se puso de pie de inmediato.

No obstante, el asedio ofensivo del Liverpool no paró ahí y esta vez 'lucho' tuvo en sus pies una oportunidad inmejorable para anotar el gol del empate y evitar la caída de su equipo, pero otra falta se lo impidió.

Al minuto 90, Díaz recibió el balón dentro del área, eludió a un rival que se le vino encima y al momento de hacer lo mismo con otro defensor, fue derribado con una fuerte entrada, pero el árbitro central señaló el "siga, siga".

El penal no sancionado fue motivo para que Jürgen Klopp se 'saliera' de la ropa y le reclamara con mucho enojo al juez. Es más, finalizado el compromiso, fue directo a increparlo cara a cara y a reclamarle por no haber pitado la falta clara sobre Luis Díaz.

