El colombiano Sebastián Muñoz queda tercero en el AT&T Byron Nelson

A pesar de llegar con chances hasta el último hoyo, el colombiano Sebastián Muñoz finalizó en el tercer lugar en el AT&T Byron Nelson, que se jugó en el TPC Craig Ranch, en las afueras de Dallas, Texas.



Muñoz cerró con una ronda de 3-bajo par 69 para totalizar 264 golpes (-24), score que no le permitió alcanzar la sólida actuación del coreano K.H.Lee, quien tuvo una ronda sin errores de 63 (-9) para defender con éxito el título que había ganado el año pasado. Lee sumó 262 impactos (-26) y superó por un golpe a Jordan Spieth.



El colombiano no tuvo el comienzo esperado y abrió su ronda con un bogey y recién encontró su primer birdie en el hoyo 8. En condiciones más ventosas que en las jornadas anteriores, Muñoz no pudo aprovechar las buenas chances que tuvo y solo bajó uno de los cuatro par-5 accesibles que tiene el campo (hoyo 12), además del 10 y del 14.



“Creo que jugué un buen golf. Creo que mi enfoque no estaba correcto en los primeros hoyos, pero después que metí en el 8 y en el 10 creo que encarrilé un poco la vuelta. Pero todo esto sirve de experiencia, hay que ponerse en estas situaciones y siempre estuve enfocado toda la semana y creo que fue muy positiva de cara a lo que viene”, dijo Muñoz luego de su ronda.

Al promediar la ronda fueron varios los nombres que se acercaron a la punta, primero fue Xander Schauffele, quien firmó un 11-bajo par 61 para llegar a (-23), luego el japonés Hideki Matsuyama, quien también con un 62 (-10) se metió en la pelea, pero nadie jugó mejor que el coreano Lee quien marcó la diferencia con siete birdies y un águila y embocando muy buenos putts, como en el 17 para salvar el par.



Muñoz y Spieth llegaron al hoyo final necesitando un águila para empatar al coreano, pero el colombiano falló su salida y solo anotó un par, mientras que Spieth cerró con birdie para quedar segundo en solitario.

Joaquín Niemann, quien salió en el grupo final, no tuvo una buena jornada y fue uno de los cinco jugadores, de los 82 que jugaron este domingo que anotaron sobre par. El 2-sobre par 74 lo hizo retroceder hasta el puesto 25°. En tanto, su compatriota Mito Pereira cerró con un 67 (-5) para empatar el puesto 17°.



Los otros jugadores latinoamericanos terminaron un poco más retrasados. El mexicano Carlos Ortiz (-15) finalizó en el puesto 38°, luego de una ronda de 70, Emiliano Grillo finalizó su tarea con un 5-bajo par 67 y un total de 274 golpes (-14) que lo dejó en el puesto 46°, mientras que Jhonatan Vegas cerró con un 66 (-6) para quedar 59°.