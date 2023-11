Rigoberto Urán hizo de las suyas y recibió un pase de Tom Brady durante una gala en Miami: video

Rigoberto Urán ha sido el tema de conversación de muchos hogares colombianos, gracias a la novela 'Rigo' del Canal RCN. El pedalista antioqueño, del EF Education-EasyPost, ha dado de qué hablar por los obstáculos tan difíciles que le puso la vida, como el asesinato de su padre, y su resiliencia para superarlos hasta convertirse en uno de los mejores ciclistas del país. Pues bien, el 'Toro de Urrao' hizo una nueva 'locura' durante una gala en Miami, en la cual involucró a Tom Brady, el mejor mariscal de campo en la historia de la NFL.

Urán asistió a la gala de Best Buddies en compañía de su esposa Michelle Durango. Esta ONG tiene "presencia en más de 50 países" y se dedica "a la promoción de la inclusión social y laboral de Personas con Discapacidad Intelectual, a quienes denominan Amigos del Alma", así lo señalan en su portal web.

El dos veces subcampeón del Giro de Italia y medallista olímpico en Londres 2012 fue el 'alma de la fiesta'. 'Rigo' compartió un video en el cual se le subido en una silla, ondeando una servilleta blanca; mientras Brady hablaba en la tarima. El 'escarabajo', de 36 años, decidió mirarlo fijamente y pedirle que le diera un pase de fútbol americano.

Tom Brady se dejó contagiar por la alegría de 'Rigo'

El ex 'quarterback' de los New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers, ganador de siete Super Bowls, no lo dudó y ejecutó una asistencia en plena ceremonia. El corto termina justo cuando lanza el balón, por lo cual no se pudo saber el destino del envío y si Urán interceptó el pase.

Video de Rigoberto Urán pidiéndole un pase a Tom Brady