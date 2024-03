Rigoberto Urán sufrió una durísima noticia en la París-Niza: ¿retiro anticipado?

Aunque las primeras etapas fueron de mucha ilusión para los ciclistas colombianos, con el triunfo de Santiago Buitrago en la cuarta jornada incluida, el final de la París-Niza está trayendo varios problemas inesperados.

El primer golpe fue para el propio Buitrago, quien justo cuando estaba peleando el podio en la clasificación general, este viernes sufrió una caída y un problema con su bicicleta que lo llevó a perder tiempo y le provocó la salida del top-10. Este sábado era el día para recuperarse, pero no salió como esperaba.

La séptima etapa que se corrió este sábado era la denominada 'reina' de la París-Niza 2024 con un recorrido de 103,7 kilómetros entre Niza y Madone d'Utelle. Lo atractivo del día era el imponente ascenso de 15,3 kilómetros al Madone cuya pendiente media es del 5,7 %. Por lo tanto, había ilusión con que alguno de los 'escarabajos' protagonizaran las fotos de la jornada, y lo hicieron, pero no con noticias positivas.

El protagonista mayor en este sentido fue Rigoberto Urán, quien se vio afectado por el clima y el esfuerzo de la carrera y se vio obligado a abandonar la carretera y la París-Niza en general cuando faltaban un poco menos de 9 kilómetros para llegar a la meta.

En su cuenta oficial de X, el EF anunció que 'Rigo' tuvo que salir del recorrido por presentar problemas físicos que le impiden continuar y ahora viajará a su casa para "descansar y recuperarse" para los siguientes retos en el calendario de la temporada.

Hace un mes, en entrevista exclusiva con RCN, Rigoberto Urán reveló que esta temporada será su última corriendo en el ciclismo profesional y que su objetivo es que el Tour de Francia sea su última presentación. Sin embargo, este problema físico en la París-Niza, que sirve de preparación para el Tour, abre un manto de dudas sobre la participación del 'Toro de Urrao' en la carrera, aunque todavía hay margen de tiempo para recuperarse y estar en condiciones para despedirse a lo grande.

Rigoberto Urán was forced to abandon stage 7 of Paris-Nice due to illness. He will travel home to rest and recover. Get well soon, Rigo!