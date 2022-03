Rivaldo dio su opinión sobre los referentes de Colombia: “Cuadrado y Díaz tiene que tomar el mando”

Llegan los días decisivos para las diferentes selecciones sudamericanas y su gran objetivo para asistir al Mundial de Catar 2022. Una de las que está perdiendo el año es la Selección Colombia, quien espera un verdadero milagro para clasificar directamente a la cita mundialista o llegar a la repesca y tener un chance más para asistir al certamen más importante del mundo futbolero.

Teniendo en cuenta, el rendimiento regular que ha tenido el equipo de Reinaldo Rueda, varios exjugadores sudamericanos dieron su punto de vista sobre el equipo cafetero, uno de ellos fue Rivaldo, exjugador de Brasil y campeón mundial con su selección en el 2002, quien criticó el sistema de juego de la Selección Colombia y, dio nombres propios para que levanten al equipo de Rueda en este momento tan fundamental.

Lea también: Luis Sinisterra sobre la 'competencia' con Luis Díaz en la Selección Colombia

“Siento que Colombia no está jugando a la altura de la calidad de jugadores que tiene. Hay jugadores de nombre jugando fuera del país como Luis Díaz y Cuadrado que tienen que tomar el mando para ganar los juegos decisivos que vienen y conseguir esa anhelada clasificación. Necesita mucho trabajo, pero siento que los jugadores tienen las cualidades necesarias para lograrlo", agregó el brasileño en diálogos con Betfair.

Con las declaraciones del excampeón del mundo, se puede ratificar el gran nivel que tiene el guajiro Luis Díaz con el Liverpool, que comienza a tener una referencia en la Selección Colombia frente a los demás. Igual que Juan Guillermo Cuadrado, quien ha logrado ser un referente del equipo de Reinaldo Rueda para estos juegos de Eliminatorias frente a Bolivia y Venezuela, a pesar de no tener unas buenas actuaciones en los últimos partidos.

Lea también: Frank Fabra y la clave para potenciar a Luis Díaz en la Selección Colombia

De igual forma, el lateral dio a conocer que Colombia tiene grandes figuras en el fútbol de exterior, pero que no han podido brillar en el esquema de Rueda, y aseguró que tienen que estar a la altura para estos juegos importantes a las aspiraciones de las directivas de la Federación Colombiana de Fútbol.

Colombia, ¿cómo va al repechaje del Mundial?

Son varias las posibilidades para que la Selección Colombia pueda asistir al Mundial de Catar 2022, teniendo en cuenta y siendo realistas, esto es lo que tiene que pasar para que el equipo de Reinaldo Rueda pueda llegar a la repesca del Mundial.

Lea también: Increíble, pero cierto, así clasificaría Colombia directo al Mundial de Catar 2022

En la fecha 17, Uruguay no le gane a Perú, empaten o ganen los incas y que Chile no le gane a Brasil. En la última jornada, que Perú no le gane a Paraguay y Chile y Uruguay empaten. De esa manera, el equipo colombiano logrará terminar en la quinta posición. Ese repechaje se jugará ante Australia o Emiratos Árabes el 13 o 14 de junio.