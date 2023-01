Futbolistas campeonas en el Olaya fueron víctimas de hurto mientras daban la Vuelta Olímpica

La inseguridad en Bogotá sigue dejando de que hablar en todos los ciudadanos de la capital de la república, pues en los últimos días se dio a conocer que un grupo de mujeres, jugadoras de uno de los clubes que participaron en la Copa Nottingham en el Estadio del Olaya fueron robadas mientras daban la Vuelta Olímpica tras obtener el título del Octagonal.

Los primeros reportes de las autoridades afirmaron que 10 jugadores del equipo Bacatá fueron víctimas de hurto, el pasado lunes 9 de enero, mientras celebraban la obtención del título del Octagonal de la Copa Nottingham, el cual se ha disputado durante los últimos días en el Estadio Del Olaya al sur de la capital.

Las víctimas se percataron del hurto al momento que algunas compañeras de equipo no encontraban algunas de sus pertenencias en los improvisados camerinos del escenario deportivo, ya que los del estadio están siendo remodelados.

"Estábamos ya en la celebración cuando una de las chicas va al camerino que tenemos habilitado y dice que no tiene el celular, entonces todas corren a buscar sus celulares y, efectivamente, se llevaron unos 10 celulares de las chicas del equipo", afirmó Alejandro Pineda, asistente técnico del club Bacatá en conversaciones con CityTV.

Mientras los camerinos están siendo intervenidos, las jugadoras tenían que dejar sus pertenencias en unos camerinos improvisados, los cuales están debajo de una carpa blanca, ubicadas en las esquinas del terreno de juego, donde al parecer les sacaron 10 celulares de sus respectivas maletas.

"Cuando juegan las niñas no hay seguridad, no hay celadores, no hay nada. Pero cuando juegan los hombres, así sea entre semana, hay Policía, hay celadores, hay de todo. A las niñas las dejan desamparadas", aseguró una de las madres de las víctimas.

Noticias RCN.com pudo constatar que los camerinos del Estadio del Olaya fueron deshabilitados desde el domingo 8 de enero, al momento que terminó la versión 63 del Torno del Olaya, teniendo en cuenta que el escenario deportivo será una de las sedes de entrenamiento de unas de las selecciones que clasifique a la fase final del Sudamericano que se disputará en nuestro país.

¿Por qué no hubo seguridad o logística durante el torneo?

Fuentes cercanas a Noticias RCN.com confirmaron que el tema de la seguridad y logística del escenario deportivo para este torneo está a cargo de la organización del torneo, más no de la administración del escenario deportivo. Noticias RCN.com se comunicó con uno de los organizadores del torneo femenino, preguntado sobre la seguridad y logística que se les brindan a las jugadoras, sin embargo, no obtuvo respuesta del dirigente.

Vale destacar que la organización del Torneo del Olaya es totalmente diferente a la que organizó el torneo femenino, motivo por el cual no tenía la misma logística y seguridad.