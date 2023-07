"Millonarios es un grande de Colombia": Roy Hodgson, antes del amistoso contra el Crystal Palace

Este miércoles 26 de julio, Millonarios se verá las caras con el Crystal Palace, equipo de la Premier League donde milita Jefferson Lerma. Los dirigidos por Alberto Gamero tendrán una interesante prueba en un amistodo que se disputará en el Toyota Park, de Chicago, Estados Unidos. El experimentado entrenador británico Roy Hodgson ya palpita este duelo de fogueo y expresó una serie de elogios para el cuadro 'azul' de Bogotá.

El Crystal Palace ocupó el puesto 11 en la última Premier y se reforzó para mejorar su rendimiento, un esfuerzo con el cual pretende ubicarse en posiciones de torneos europeos. Lerma, un emblema en la época reciente del Bournemouth, llevará su talento al Selhurst Park Stadium.

Las 'águilas' han tenido una buena pretemporada, pues tienen un saldo de dos victorias (2-1 al Watford; 4-0 al Crawley Town), un empate (2-2 con el Brondby) y una derrota (0-1 contra Barnet). Los dirigidos por Hodgson esperan mejorar su estadística contra los flamantes campeones del balompié nacional. Cabe resaltar que el duelo arrancará a las 7:00 p.m. (hora de nuestro país).

Le puede interesar: Falcao García, el nuevo deseo del fútbol de Arabia Saudita

"Son uno de los grandes del fútbol colombiano"

“Ellos (Millonarios) son uno de los grandes del fútbol colombiano. Si me pidieran nombrar equipos de Colombia, los nombraría a ellos porque han sido muy famosos a través de los años. Enfrentaremos a un equipo con muy buenos jugadores, de gran calidad, y lo aprovecharemos mucho para dar el siguiente paso pensando en nuestro importante duelo del 12 de agosto, el primero de la temporada”, empezó diciendo el exentrenador de la Selección de Inglaterra.

Sobre su visión de darle minutos a todos los jugadores

“Nos aseguraremos de que todos nuestros jugadores tengan tiempo de juego, de modo que cuando tengamos que elegir un once, no habrá nadie que no haya tenido algunos minutos contra un oponente de calidad. como Millonarios”, concluyó el DT británico, de 75 años.