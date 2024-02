Un DT rompió el silencio y desmiente negociaciones con Nacional: "Lo que se diga es mentira"

En Atlético Nacional no paran las llamadas con entrenadores para encontrar al reemplazo de Jhon Jairo Bodmer lo más pronto posible. La idea inicial era tener al nuevo DT para el juego de vuelta de la segunda fase previa de la Copa Libertadores contra Nacional de Paraguay este miércoles, pero las negociaciones se han dilatado.

En el club han analizado un sin fin de hojas de vida de diferentes perfiles de entrenadores nacionales y extranjeros. Dentro de los primeros nombres en ser tenidos en cuenta y que se filtraron fueron Luis Zubeldía y Santiago Escobar. El argentino fue descartado rápidamente por sus altas pretensiones económicas, mientras que el nombre del colombiano tomó fuerza con el paso de las horas.

Más información: Hinchas de Nacional subieron al mismo avión del equipo y no pararon los insultos

El deseo de los directivos con 'Sachi' era el de devolverle las raíces a Nacional, pues se trata de un DT que ya fue campeón con el equipo en 2005 y 2010, pero su regresó no se dará, al menos por ahora.

'Sachi' Escobar desmiente negociaciones con Nacional

En diálogo con Noticias RCN, Escobar confirmó que no ha tenido ningún acercamiento con el 'verdolaga' para convertirse en el director técnico para esta temporada en reemplazo de Bodmer, y sostuvo que aunque conoce de lo que se habla en redes sociales, todo se trata de simples rumores que carecen de veracidad.

"A mi no me ha llamado nadie de la dirigencia de Atlético Nacional, entonces todo lo que se diga es lo que se está diciendo en redes sociales, pero la gente de Nacional no me ha llamado", le dijo a este portal.

Un uruguayo, el nuevo apuntado por Nacional

'Sachi' Escobar está actualmente sin equipo tras haber dejado su cargo en Aucas de Ecuador el año pasado. Mientras, en Nacional avanzan con otros entrenadores en carpeta y ahora, el más cercano a llegar sería el uruguayo Pablo Repetto, quien dirigió a Independiente del Valle en la final de Copa Libertadores de 2016 que terminó ganando el 'verdolaga'.