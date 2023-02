La confesión de un expresidente del Barcelona en la cárcel: "Presos colombianos me defendieron"

El expresidente del Barcelona Sandro Rosell habló con el periodista Risto Mejide sobre su experiencia de 645 días en la cárcel en prisión preventiva, luego de pagar por un delito en el que posteriormente fue absuelto.

Rosell confesó que en un par de ocasiones lo amenazaron, pero compañeros que hizo allí salieron en su defensa.

"Me amenazaron un par de veces, pero enseguida los compañeros salieron en mí defensa. Me iban a dar de hostias. Uno por ser presidente del Barça y otro por ser catalán. Me pasó una vez en Madrid y otra en Barcelona, pero las dos me protegieron sin que lo pidiera"

Además, dio detalles y afirmó que hasta "uno me dijo que le pagaba todo lo que me pidiera hasta que quisiera o me reventaba, pero salieron mis compañeros y lo frenaron", y agregó lo siguiente:

"En Barcelona me hice muy amigo de un jefe gitano que era muy del Barça. Entonces, ahí el que me amenazó fue un gitano. El jefe le dijo cuatro cosas y se paró todo"

“Los presos colombianos fueron los que más me defendieron”

En otras declaraciones, Rosell aseguró que "en Soto del Real (Madrid) los presos colombianos fueron los que más me defendieron", y durante casi dos años en la cárcel, el expresidente del Barcelona aseguró que vio numerosas peleas:

Aquellos días te acojonas. Uno le clavó un palo astillado a otro porque le debía una gaseosa

Por último, sobre la vida en presión, Sandro Rosell hizo a siguiente confesión:

"La cárcel es gris y un poco rancia, pero a la vez descubres mucha humanidad, es un contraste constante de emociones, de colores, de tristezas, de risas incluso. Yo siempre he intentado ser muy cerebral, yo no recordaba haber llorado en toda mi vida y allí lloré varias veces y a moco tendido, después me encontraba mejor"

