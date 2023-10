¿Cambiará el rumbo? Santa Fe anunció oficialmente a su nuevo entrenador

En Independiente Santa Fe no hay tiempo que perder para levantarse de la debacle. La 'zandunga' que le propinó Águilas Doradas 0-5 en El Campín fue el detonante para darle fin al ciclo de Hubert Bodhert que mostraba puntos bajos en varios aspectos a lo largo de la temporada.

Un día después de conocerse la salida del cartagenero, el 'cardenal' confirmó a su nuevo entrenador: Pablo Peirano. El técnico uruguayo fue anunciado por el club para agarrar las riendas con efecto inmediato.

Y es que Santa Fe no quiere ceder terreno. A pesar del rendimiento irregular bajo las órdenes de Bodhert, marcha sexto en la tabla de la liga BetPlay con 23 puntos y tiene todo el camino para clasificar a cuadrangulares, pero no debe perder la cabeza y tiene la responsabilidad de continuar la buena senda para no consumar un fracaso como el de la temporada pasada.

Santa Fe anunció a Pablo Peirano

Tan grande es el afán de Santa Fe de encarrilar el rumbo y no estrellarse en la recta final del 'todos contra todos', que Pablo Peirano ya dio inicio oficial a su ciclo en el 'expreso'. Este lunes en la mañana dirigió su primera práctica pensando en su debut el fin de semana contra Deportes Tolima en Ibagué.

La confianza de los directivos en su nuevo entrenador es máxima, pues Peirano tiene pasado en el club como asistente técnico de Gerardo Pelusso, con el que ganaron el histórico título de la Copa Sudamericana de 2025. Además, había estado dentro de la baraja de candidatos para llegar a inicio de semestre tras la salida de Harold Rivera, pero Eduardo Méndez se decantó por Hubert Bodhert.

Experiencia de Pablo Peirano como entrenador

Pablo Peirano viene de dirigir al Cusco FC de Perú, con el que logró el ascenso a primera división a finales del año pasado. Además cuenta con pasos por Racing (Uruguay), Danubio y Carlos Manucci, todos sin éxito. Su carrera como entrenador principal la inició en 2017 luego de separarse del cuerpo técnico de Gerardo Pelusso.

Siga leyendo: Rodallega explotó tras la situación de Independiente Santa Fe y mandó contundente mensaje