El mensaje de Wilson Morelo a la hinchada: "Sería lindo jugar con más gente en el estadio"

De la mano de Wilson Morelo, Independiente Santa Fe se exhibió este lunes en El Campín venciendo 3-1 a Bucaramanga para meterse de nuevo al selecto grupo de los ocho primeros en la tabla de la Liga BetPlay.

El 'cardenal' cosechó una segunda victoria consecutiva y se trepó al quinto lugar de la clasificación, para ir remontando de a poco su irregular comienzo de temporada.

Morelo fue la gran figura de la noche despachándose con un triplete, lo que le valió para consolidarse como el máximo goleador en lo corrido del rentado local. Sin embargo, para el delantero monteriano no todo fue alegría, ya que mostró su desazón por la poca recepción de hinchas que tuvo el equipo en la noche de lunes.

Según cifras oficiales, un total de 5.435 personas asistieron al estadio El Campín para el partido entre Santa Fe y Bucaramanga, contando que hubo hinchas de ambos lados. Una cifra bastante pobre para uno de los principales equipos del país, aunque toca tener en cuenta que se disputó en horas de la noche de un día festivo, en el que miles de bogotanos aprovecharon para pasar unos días de descanso fuera de la ciudad.

La invitación de Morelo a la hinchada

"Yo con el hincha me quedo sin palabras, siempre me muestran ese cariño y amor, ya sea en el estadio o en las redes sociales o cuando voy por la calle caminando, eso me llena. Yo trato de devolverles todo eso dentro de la cancha, es el mejor lugar donde puedo devolverles tanto cariño", comentó Morelo en rueda de prensa post partido.

Y continuó, con un mensaje no de crítica, pero sí de reflexión y motivación para la hinchada: "Yo soy uno de los jugadores que estoy muy cerca a la gente y por mis redes sociales siempre los invito a que puedan venir, ya no sé qué más hacer. Sabemos que el hincha de nosotros es de muchas emociones, espero que con esta victoria, invitarlos a que nos acompañen, esto no es solamente de nosotros y los directivos, sino que esto es una familia y esto lo sacamos adelante todos. La situación del país no está muy fácil, y a los que vienen acá agradecerles porque vienen en un horario muy difícil, la invitación es que el próximo partido nos acompañe, qué lindo poder jugar siempre con más gente en el estadio".

Con la victoria, Santa Fe subió a la quinta posición de la tabla, con 19 puntos. Además, Morelo es el líder en la tabla de goleadores, con siete tantos.