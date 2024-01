Santiago Giornada no le teme al poderío del Junior: “Vamos a traernos los puntos”

Este jueves 18 de enero, Millonarios y Junior de Barranquilla disputarán el primer juego de la SuperLiga de Colombia en el 2024, abriendo así el telón de lo que será el fútbol colombiano durante el presente año e ilusionando a ambas hinchadas para obtener un nuevo trofeo dentro de sus vitrinas.

Uno de los jugadores que comienza palpita lo que será el primer juego de la gran final de la Superliga contra Junior de Barranquilla es Santiago Giordana, delantero argentino que llegó a la institución azul durante este año y que inmediatamente recibió su primera convocatoria en el equipo de Alberto Gamero.

Santiago Giordana habló del juego Millonarios vs. Junior

En conversaciones con NoticiasRCN.com, Santiago Giordana se mostró contento por recibir su primera convocatoria con el conjunto embajador, además con el plus adicional que es para pelear el primer título del 2024 del fútbol colombiano y comenzar a tener un espacio en el corazón de los hinchas azules.

“Estoy muy contento por estar en esta institución tan grande como es Millonarios y lo más importante es que tenemos la posibilidad de iniciar peleando un título (…) Es un grupo muy bueno, no solo en la cancha, sino que afuera también, esperemos estar a la altura y lo más pronto posible”, aseguró Santiago Giordana.

Además, el delantero de Millonarios dejó claro que lo más probable es que no esté desde el once titular del conjunto bogotano para enfrenar a Junior, pues es consciente que todavía necesita adaptación física y táctica, ya que ha tenido pocas sesiones de entrenamiento con la plantilla completa.

“El entrenador no me ha dicho nada sobre la titularidad contra Junior, pero tengo ganarme el lugar como todos cuando llegan. Hace poco estoy acá dentro de la institución, estoy agarrando ritmo y vengo de unas vacaciones, vamos a prepararnos de la mejor manera para estar disponible cuando el DT me necesite”, afirmó Giordana.

Santiago Giordana envió mensaje a todos los hinchas de Millonarios

Por último, Santiago Girodana aprovechó la oportunidad para mandar un mensaje a todos los aficionados de Millonarios, dejando claro que dará todo por defender la camiseta y poder entregarles títulos a todos los aficionados.

“Al hincha agradecerle por todo el cariño y apoyo que me han brindado desde que llegue y que de mi parte y del equipo vamos a dejar todo por esta institución”, finalizó Santiago Giordana.