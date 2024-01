"Fue una noche soñada": Santiago Giordana, sobre su primera presentación en El Campín

El domingo pasado, quedará grabado para siempre en la memoria de Santiago Giordana. El delantero argentino, de 28 años, disputó su primer partido en El Campín. El goleador de la Liga de Perú 2023 festejó su primera titularidad con el 'embajador' con una goleada por 5-0 contra Independiente Medellín.

Alberto Gamero planteó un 'doble 9' para enfrentar al 'poderoso de la montaña'. Leonardo Castro y Giordana lideraron el ataque 'azul' y se percibió una gran química entre los 'killers'. Se potenciaron el uno al otro y el caucano pudo cumplir la con la 'ley del ex'.

Giordana salió al minuto 74' y en su lugar entró Juan Esteban Carvajal. El 'coloso de la 57' le brindó una gran ovación al jugador surgido en Club Atlético Belgrano. Millonarios ahora se preparará para la final de vuelta de la Superliga contra Junior de Barranquilla.

El entrenador samario quedó conforme con el rendimiento de su equipo y podría repetir esta dupla, pues está abajo en la serie (0-1) y necesita un poderío ofensivo robusto. Cabe resaltar que 'Tito' no cree que los lesionados (Daniel Cataño y Juan Carlos Pereira) estén disponibles para la revancha.

¿Qué dijo Santiago Giordana luego de su debut en El Campín?

"Muy contento. Fui uno de los últimos en incorporarme al grupo, de a poco me voy sintiendo bien, el grupo me recibió de la mejor manera. Me voy entendiendo con 'Leo', si bien hace poco estoy en el equipo, nos comunicamos mucho y nos hablamos mucho dentro del campo para poder entendernos", empezó diciendo el atacante cordobés, con pasado en Deportivo Garcilaso y Temperley.

El debut "soñado" de Santiago Giordana

"Fue una noche soñada, ganar así en mi debut. Si bien a lo último sentí un poco en cansancio porque no tuve una pretemporada, empecé a los último, pero de a poco me voy sintiendo mejor. Con el correr de los días y los partidos me voy a ir sintiendo mejor", concluyó Giordana.