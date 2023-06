"Viera fue uno de los factores que influyó para venir a Junior": Sebastián Mele

Este miércoles 28 de junio, Junior de Barranquilla dio un fuerte golpe sobre la mesa y dio a conocer sus primeras tres contrataciones para la próxima temporada, dejando buenas sensaciones entre todos los aficionados, pues los nuevos jugadores han tenido una larga trayectoria internacional que ilusionan a los hinchas rojiblancos.

Uno de los jugadores que fue presentado como nuevo jugador del Junior de Barranquilla fue Santiago Mele, guardameta uruguayo con experiencias en grandes equipos del fútbol del exterior y que llega a la ciudad de Barranquilla como el reemplazo de Sebastián Viera, quien dejó las toldas tiburonas hace algunos meses.

En su presentación, el jugador charrúa mostró su felicidad por llegar a uno de los clubes más grandes de Colombia, dejando claro que el respeto que tuvo las directivas del Junior fue algo fundamental para que todo llegara a un feliz término.

“Estoy feliz de estar acá, agradecido con el club por abrirme las puertas, por manifestar el interés de contar conmigo y siempre me sedujo la idea. El club fue respetuoso con los tiempos en que estaba con la Selección y una vez se solucionaron los temas vine para acá y estoy ilusionado con esta nueva etapa en mi carrera”, agregó el arquero en su presentación con el Junior.

El guardameta posó en las fotografías con el número 77 y dejó claro es por un gusto personal, pero que se relaciona con el año en el que el equipo tiburón obtuvo su primer título en la historia.

“Es un número que escogí cuando volví a Plaza Colonia, antes había usado el 1 y el 25, pero siempre me ha gustado el 7. Como no había más números disponibles me quedé con el 77 y me encanta y ahora me dicen que en el 77 fue el primer título del Junior y ese fue un cierre redondo para elegir este número”, agregó el entrenador.

Puede leer: Luis Carlos Ruiz y los otros dos samarios que tienen el récord de más ligas ganadas en el FPC

Sebastián Viera, pieza fundamental para su llegada a Junior

Por último, el arquero de 25 años dio a conocer que una de las personas que fue fundamental para que llegara al Junior fue Sebastián Viera, exjugador del equipo tiburón y que le dio buenas referencias al cancerbero para que aceptara la oferta del club de Barranquilla.

“A Viera lo conozco desde hace muchos años, es un arquero referente, me habló bien del club y él le abrió las puertas a todos los arqueros uruguayos y me ha hablado bien de los dirigentes. Después Yeison Gordillo me habló maravillas del club y de la ciudad y también Lorenzo Carrabs, quien fue mi entrenador de arqueros desde los 13 a los 18 años. El comentario general fue ‘andá a ojos cerrados, que no te vas a arrepentir’”, finalizó el arquero en su presentación con el Junior de Barranquilla.

Le puede interesar: Locura total: los excesivos precios para ver el debut de Messi en Inter Miami