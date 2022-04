Santa Fe lo necesita: se acerca el regreso de Wilfrido de la Rosa

En Independiente Santa Fe las posibilidades de clasificar al grupo de los ocho parecen hacerse cada vez más complicadas. A falta de tres fechas tiene partidos difíciles y necesita ganarlos todos para aspirar a entre a las semifinales.

Uno de los grandes problemas que tiene el equipo bogotano esta campaña, además del bajo nivel de muchos de sus futbolistas, es el de las lesiones. Santa Fe no ha podido contar con jugadores importantes y eso lo ha mermado.

Pero las buenas noticias para Agustín Julio, el técnico interino de Santa Fe es que Wilfrido de la Rosa, el extremo que venía teniendo buenas actuaciones al inicio de la campaña, ya superó su lesión y está cerca de volver.

También lea: Cotizado: otro grande de España entra en la pelea por Johan Mojica para el próximo semestre.

“La otra semana estará Jhon Velásquez y De La Rosa. Ayer a Wilfrido se le hizo una prueba de fuerza y salió muy positiva, pero no ha tenido fútbol. No puedo ser tan irresponsable y ponerlo así aunque se tenga una necesidad. Para este sábado no estará, si Dios quiere para la otra semana ya. Por mí los coloco de una, pero pueden volver a recaer”, dijo Julio.

Así las cosas, Velásquez y De la Rosa estarán disponibles para el juego ante Deportivo Cali en el marco de la fecha 19. La primera final de Santa Fe será este sábado 30 de julio contra Jaguares a partir de las 6: 10 p.m. en el estadio El Campín.

Además: Vuelve a la acción: Selección Colombia jugará partido amistoso contra un mundialista.