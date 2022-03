No soportó el fracaso: la decisión de Queiroz, tras quedar eliminado

La Senegal de Sadio Mané, autor del gol decisivo en los penales, se clasificó al Mundial de Catar-2022 después de derrotar este martes a un Egipto (1-0; 3-1 en penales) cuya estrella Mohamed Salah falló su lanzamiento desde los once metros.

La reedición de la final de la última Copa de África cayó de nuevo del lado de los senegaleses, que participarán por tercera vez en su historia en la fase final de un Mundial, tras las ediciones de 2002 y 2018.

Luego de haber perdido 1-0 en la ida en El Cairo, Senegal igualó la eliminatoria en el estadio Abdoulaye-Wade de Diamniadio, cerca de Dakar, merced a Boulaye Dia (3) en el primer tramo del partido, antes de que decidiesen los penales.

Después de que se fallaran los primeros cuatro lanzamientos (dos por equipo), uno de ellos por parte del 'Faraón' del Liverpool, quien envió su potente disparo por encima del arco, el portero del Chelsea Edouard Mendy detuvo el cuarto lanzamiento de Mostafa Mohamed y Sadio Mané no desaprovechó la ocasión de dar el billete mundialista su país.

El compañero de Salah en la delantera del Liverpool ya había anotado el penal definitivo que dio a los 'Leones de la Teranga' dirigidos por Aliou Cissé el título africano.

Llevados en volandas por su numeroso público, que en varias ocasiones del juego trató de perturbar a los egipcios con luces láser, los senegaleses crearon más y mejores ocasiones que su rival.

Más cautos, los norteafricanos esperaron al segundo acto para dar un paso al frente en busca del gol, aunque al final fueron los Leones los que acabaron rugiendo una vez más, de placer.

"Hemos perdido esta final, no sólo una final sino también la clasificación (para el Mundial). No hay mucho que decir () Felicitar a Senegal", declaró el seleccionador portugués de los 'Faraones' Carlos Queiroz.

It was my privilege to work and be helped by such dedicated and capable professionals

and wonderful friends. Without you, nothing could be possible for me in my life. I am very much proud of you Lads. My best wishes and enormous gratitude to all Egyptian fans.

To the future

CQ