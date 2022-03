¿Quién tuvo la culpa? Los puntos que acabaron con el sueño colombiano de Catar 2022

Los puntos perdidos contra Ecuador, Perú y Paraguay le pasaron factura a la Selección Colombia, pues en la última fecha de las Eliminatorias, a pesar de derrotar a Venezuela, la Tricolor se quedó sin el gran objetivo: Catar 2022.

En contexto: ¡Adiós, Catar 2022! Colombia hizo la tarea, pero no hubo milagro en Perú

Así, con la cabeza baja y golpes de pecho, la responsabilidad de la eliminación cae directamente en los protagonistas, es decir, jugadores, cuerpo técnico y directivos. La goleada de Ecuador por 6-1 y la caída por 0-3 frente a Uruguay, que desembocaron en el adiós de Carlos Queiroz, tampoco se olvida. ¿Quién tuvo la culpa?

Ni Queiroz ni Rueda, Colombia se quedó sin Catar 2022

Con la salida de José Néstor Pékerman, la Selección Colombia entró en un trance en el que se despedían algunos referentes y llegaban nuevas caras, con ello, también un nuevo aire, un perfil europeo en el banco, el de Carlos Queiroz. Sin embargo, tras un inicio esperanzador, el equipo fue de mayor a menor y los resultados de la doble fecha contra Ecuador y Uruguay sepultaron al estratega portugués, quien se fue con nueve goles en contra en dos partidos y en medio de una polémica que involucraba a los jugadores del combinado nacional. Pelas al interior: ¿camerino roto?

Luego, el turno fue para Reinaldo Rueda, técnico colombiano que en ese entonces dirigía a Chile, y que, tras varias semanas de idas y vueltas, y negociaciones entre federaciones, finalmente se despidió del país austral para llegar a tierra conocida; no obstante, el resultado no fue el esperado, pues el equipo no rindió, no anotó goles durante más de 600 minutos y perdió puntos importantes que le costaron la clasificación a la Copa Mundo. Fracaso.

Lea, además: Reinaldo Rueda, con mucha pena y poco orgullo: el DT que no unió a Colombia

Los jugadores no salvaron la patria

Con el cambio de entrenador, los malos resultados y el rumor de camerino roto, los jugadores tampoco hicieron valer su posición. De hecho, las críticas por los goles fallados, por los errores individuales y por el desempeño en la cancha aumentaron, pues, partido tras partido, era evidente la falta de entrega, de ideas y la desesperación por la mala situación. Ninguno se hizo cargo del barco que se estaba hundiendo desde fechas atrás.

La responsabilidad de las directivas en la eliminación

Así como el cuerpo técnico y los jugadores tienen responsabilidad en la eliminación de Catar 2022, las directivas también tienen culpa. La mala gestión de la Federación, a cargo de Ramón Jesurún, con un cambio de ideas y generacional tras participar en dos mundiales consecutivos con José Pékerman, el contexto en que se dio la llegada de Rueda, así como los escándalos por la reventa de boletas y patrocinios en el Metropolitano, terminaron tocando a un grupo que no encontraba su rumbo y que pisó el acelerador en los dos últimos partidos sin mayor recompensa. Mala gestión, malos resultados.