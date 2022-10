Las lágrimas de todo un país: Linda Caicedo mostró su tristeza por perder la final

Este domingo 30 de octubre, la Selección Colombia jugó la final del Mundial femenino sub-17, frente a España, donde lastimosamente, las cafeteras no lograron la victoria y quedaron subcampeonas del torneo internacional, dejando la bandera tricolor en lo más alto del fútbol femenino a nivel mundial.

Tras la derrota frente a las europeas, las jugadoras colombianas no pudieron aguantar las lágrimas por no levantar la copa del mundo, y por medio de sus redes sociales y las diferentes entrevistas que les hicieron, pidieron perdón al país por no obtener el título mundial, dejando ver su tristeza y frustración por no quedar campeonas.

Una de las jugadoras que más se mostró afectada por perder el torneo fue Linda Caicedo, que no pudo contener las lágrimas y en medio de una entrevista con el canal Win Sports pidió perdón al país por no traer la Copa del Mundo, afirmando que hicieron todo para tenerla pero que lastimosamente, el fútbol es así.

“Duele mucho la derrota, este equipo se lo merecía, queríamos llevar esa linda copa. Queremos darles gracias a los colombianos, hoy es día histórico para nuestro país. Pero bueno, no se lleva la copa, pero si agradecimientos y perdón por no llevar la copa, que era lo que todo el mundo deseaba”, agregó la jugadora de la Selección Colombia.

“Perdón por no traer el título”

(Linda Caicedo) pic.twitter.com/zYI1KH22Qm — Augusto Tamayo (@augustotamayo) October 30, 2022

A pesar de la derrota, Linda Caicedo tuvo un momento de felicidad, pues, fue elegida la mejor jugadora de la cita mundialista, convirtiéndose en la primera jugadora sudamericana en obtener este galardón en Sudamérica.

Palabras de Yésica Muñoz

Por su parte, Yesica Muñoz también mostró su tristeza por no quedarse con la Copa del Mundo, afirmando que se hizo historia en el fútbol femenino colombiano, pero que el objetivo era poder llevar la copa a territorio nacional.

“La verdad triste pero un poco felices, llegamos a la final queríamos ser campeonas. Solo queda seguir adelante y levantar cabeza. Tenemos un equipo monumental”, agregó la volante de la Selección Colombia.

🇨🇴⚽ ¡Linda Caicedo y Yésica Muñoz entregaron su balance tras disputar la final Femenina sub 17! #ConLaTricolorPuesta pic.twitter.com/eN24QoH8fR — Win Sports TV (@WinSportsTV) October 30, 2022

