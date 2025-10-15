¿Quién fue el mejor? Los flojos números de Colombia frente a Canadá

La Selección Colombia empató 0-0 frente a Canadá en un nuevo amistoso internacional disputado en territorio estadounidense, en lo que fue una oportunidad para seguir ajustando detalles de cara al Mundial de 2026. Sin embargo, el rendimiento del combinado tricolor no convenció. A pesar de que Néstor Lorenzo realizó múltiples variantes en su alineación titular, el equipo se mostró falto de claridad en ataque, con poca generación de peligro y una desconexión evidente entre las líneas.

El partido dejó la sensación de que Colombia aún debe encontrar un equilibrio entre la rotación y la continuidad de su base titular. Los canadienses, con un bloque ordenado y físico, complicaron a los dirigidos por Lorenzo, que solo pudieron inquietar el arco rival en contadas ocasiones.

Un rendimiento discreto y sin figuras destacadas

El balance individual tampoco fue alentador. Ningún jugador colombiano superó los 7.4 puntos de calificación, lo que refleja el bajo nivel colectivo exhibido en el encuentro. Los más destacados fueron el portero Álvaro Montero (7.2), quien respondió cada vez que fue exigido, y el lateral Johan Mojica (7.4), que aportó dinámica por su sector izquierdo. En defensa, Dávinson Sánchez (7.2) y Jhon Lucumí (7.3) cumplieron en las coberturas, evitando que Canadá encontrara espacios para lastimar.

En contraste, los de menor calificación fueron Andrés Felipe Román (6.4), Richard Ríos (6.4) y Jaminton Campaz (6.4), quienes registraron altos porcentajes de balones perdidos y errores en la entrega. Juan Fernando Quintero (6.6) y Luis Díaz (6.9) intentaron darle ritmo al ataque, pero sin la contundencia necesaria para abrir el marcador.

Un llamado de atención para Néstor Lorenzo

El cuerpo técnico deberá analizar detenidamente este empate, ya que la falta de fluidez ofensiva y precisión en los pases sigue siendo una asignatura pendiente. Colombia acumula varios encuentros sin mostrar una versión dominante y la afición empieza a pedir una identidad más clara de juego.

Aunque los amistosos sirven para probar alternativas, el nivel mostrado ante Canadá dejó más interrogantes que certezas. Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, Néstor Lorenzo deberá encontrar pronto la fórmula que devuelva al equipo la chispa, el desequilibrio y la contundencia que tanto necesita para competir al más alto nivel.