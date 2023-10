¿Va de blanco?: Selección Colombia usará un particular uniforme para enfrentar a Ecuador

Este martes 17 de octubre, la Selección Colombia visitará a su similar de Ecuador para disputar la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La 'tricolor' espera mantener el invicto de Néstor Lorenzo, sumar en el Estadio Rodrigo Paz Delgado y mantenerse en la parte alta de la tabla.

La 'amarilla' no vestirá ninguna prenda referente a este color. Los once elegidos por el estratega argentino 'saltarán' al terreno de juego con una indumentaria particular, en la cual predominará el blanco. Esta vestimenta dio mucho de qué hablar, pues la composición no es habitual.

El uniforme de un equipo de fútbol consta de tres partes: camiseta, pantaloneta y medias. Para esta ocasión, Colombia usará su segunda equipación, en Quito; sin embargo, tuvo una modificación que generó curiosidad entre propios y extraños.

La camiseta de la 'tricolor' será roja; mientras que medias y pantaloneta serán blancas. La última vez que Colombia usó este color, fue contra Alemania, el pasado 20 de junio. Recordemos que ese día, los dirigidos por Lorenzo consiguieron un triunfo inédito contra la tetracampeona del mundo, gracias a los goles de Luis Díaz y Juan Guillermo Cuadrado.

El combinado patrio figuró en el Veltins-Arena con remera y pantaloneta roja; mientras que las medias que usaron esa histórica jornada fueron de un tono azul claro. Por su parte, la 'Tri' portará el amarillo en a 'Casa Blanca'.

Así será el uniforme de la Selección Colombia en su visita a Ecuador:



¿Cómo formaría la Selección Colombia para enfrentar a Ecuador?

Álvaro Montero; Yerson Mosquera, Carlos Cuesta, Dávinson Sánchez, Déiver Machado; Matheus Uribe, Kevin Castaño, Jhon Arias; James Rodríguez (o Jorge Carrascal), Rafael Santos Borré, Luis Díaz.