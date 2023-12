Selección Colombia y su '11' vs. Venezuela: Álvaro Montero va de capitán y David Macalister, debuta

Este domingo 10 de diciembre, la Selección Colombia se verá las caras contra Venezuela para disputar un duelo de fogueo en el Estadio DRV PNK, de Fort Lauderdale, desde las 6:00 p. m. (hora de nuestro país). Néstor Lorenzo aprovechó la oportunidad para citar a jugadores que no habían tenido rodaje en la 'tricolor', para tener un sondeo completo de cara a la Copa América 2024. El estratega argentino ya reveló su onceno para enfrentar a la 'vinotinto'.

Lorenzo sorprendió con su convocatoria y citó a varios futbolistas de la Liga BetPlay 2023-II. En total, el estratega de la 'amarilla' llamó a seis jugadores del rentado local: Alejandro Rodríguez (Deportivo Cali), Álvaro Montero (Millonarios), David Macalister Silva (Millonarios), Daniel Cataño (Millonarios), Daniel Ruiz (Millonarios) y Jader Quiñones (América de Cali).

El ex asistente técnico de José Néstor Pékerman también le dio la oportunidad a David Ospina de volver a ponerse la 'tricolor'. El arquero antioqueño se fracturó el codo el pasado 14 de enero en un partido entre Al-Nassr y Al Shabab. Desde ese revés deportivo, el canterano de Atlético Nacional no ha pisado un terreno de juego. Lorenzo quiere generar una competencia sana por el arco de Colombia, entre el ex guardapalos de Nápoles, Álvaro Montero, Kevin Mier y Camilo Vargas, quien le lleva ventaja a sus colegas.

Así formará la Selección Colombia para enfrentar a Venezuela

🚨 TITULAR



Formación de la Selección Colombia de Mayores 🆚 🇻🇪 en amistoso internacional. #TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/el4zP6SVYK — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) December 10, 2023

Por su parte, la 'vinotinto' intentará darle pelea a Colombia con la Sub-23. El cuadro juvenil dirigido por Ricardo Valiño ya reveló su '11' y espera sacarle provecho, pensando en el Torneo Preolímpico que albergará dicha nación. Daniel Pereira, quien milita en el Austin F.C., será el capitán.

Así formará Venezuela para enfrentar a la Selección Colombia