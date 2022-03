¿Adiós al Mundial? El TAS rechazó la petición de la Selección de Rusia sobre su posibilidad de ir a Catar

En las últimas horas, se dio a conocer la decisión de El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), sobre el reclamó de la Selección Rusia para acceder o tener participación en lo que será el Mundial de Catar, teniendo en cuenta que la FIFA dictamino su exclusión del certamen mundialista por los hechos de violencia de Rusia sobre Ucrania.

Por tal motivo, la selección rusa seguirá excluida de la repesca de finales de este mes para el Mundial-2022 de fútbol, después del rechazo este viernes por parte del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) de la petición de la Federación Rusa para suspender las sanciones de la FIFA.

Lea también: Ronaldinho, Roberto Carlos, Raúl y Cannavaro ingresan al Salón de la Fama

Esta decisión, similar a la tomada el martes sobre las sanciones de la UEFA, no prejuzga la futura sentencia de la justicia deportiva sobre el fondo del asunto, que no se estudiará antes de varias semanas.

"El proceso arbitral continúa. Se está formando un panel de árbitros y las partes intercambian sus observaciones escritas. Ninguna audiencia ha sido fijada todavía", precisó la jurisdicción con sede en Lausana.

No obstante, desde ahora el rechazo de suspender el recurso ruso, aclara las dudas del fútbol mundial para las próximas semanas e impide a la 'Sbornaia' mantener sus posibilidades de lograr un pasaje para el torneo catarí (21 noviembre - 18 diciembre).

Sede del último Mundial masculino de fútbol, donde su selección llegó hasta cuartos de final, Rusia tendría que haberse enfrentado a Polonia el 24 de marzo en Moscú, en las semifinales de su repesca.

Tal y como decidió la FIFA, Polonia está directamente clasificada para la final de la repesca del 29 de marzo, contra el vencedor del Suecia-República Checa.

Lea también: Revive escándalo con Carlos Queiroz: González Alzate le tira la pelota a Ramón Jesurún

El TAS le ahorra un enorme quebradero de cabeza a la máxima institución del fútbol, ya que Polonia, Suecia y la República Checa rechazaban de manera firme enfrentarse a Rusia desde la invasión rusa a Ucrania, comenzada a finales de febrero.

El misterio se mantiene ahora tanto sobre los motivos de la orden del TAS, como sobre los argumentos expuestos, cuando incluso la FIFA no había dado ninguna justificación a su decisión, tomada el 28 de marzo de manera conjunta con la UEFA, de suspender a los equipos rusos de las competiciones internacionales.

"Esta decisión viola los derechos fundamentales de la Federación rusa", y ha sido tomada "bajo la presión de sus adversarios directos", replicó la Federación Rusa de Fútbol, denunciando sanciones "discriminatorias" e injustas para los jugadores.

Políticamente, la presión era considerable sobre las instituciones deportivas, después de la invasión rusa de Ucrania y la oleada de reacciones de condena en Occidente que la siguieron.

Sanciones a otros deportistas rusos

Saliendo de su línea de actuación habitual, que consiste en preservar el derecho de los atletas a competir, el Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó a las federaciones internacionales excluir a los deportistas rusos.

A raíz de ello, fueron apartados de competiciones internacionales de atletismo, hockey sobre hielo, rugby, básquetbol, ciclismo, esquí alpino, escalada y de los Juegos Paralímpicos de Pekín, y mantuvieron el derecho de participar bajo bandera neutral en tenis, natación o judo.