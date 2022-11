Doña 'Techy', la mamá de Luis Carlos Vélez que ha ido a 7 mundiales de fútbol

La Asociación Internacional de Prensa Deportivo (AIPS) anunció que el comentarista deportivo del Canal RCN, Carlos Antonio Vélez, será homenajeado en el Mundial de Catar 2022.

Carlos Antonio Vélez, uno de los periodistas deportivos más importantes del país, en su carrera ha cubierto 18 mundiales, 12 de Mayores y 6 juveniles.

Sin embargo, el periodista en la mayoría ha estado acompañado por su esposa Techy Marroquín, quien en entrevista con La FM., contó lo que ha sido asistido a siete mundiales de fútbol.

“El que más me impresionó, porque fue el de los primeros que fui, fue el de México (1986) cuando vi a Maradona marcar el gol con la mano”, y contó cómo vivió ese partido de Argentina contra Inglaterra:

Me dieron un asiento muy cerca a la cancha. Entonces yo vi un muchachito (Maradona) del cual me hablaban y yo no le quitaba la vista, porque era fuerte, musculoso, de pelo largo y gordito. Entonces cuando lo vi, metió el gol con la mano

Doña ‘Techy’, la fiel compañera de Carlos Antonio Vélez habló sobre lo que siente por el fútbol, teniendo a un esposo tan futbolero.

Yo quiero al fútbol, pero yo no sé y no entiendo de fútbol. Entiendo muy poquito, pero lo que siento es amor por el fútbol, yo voy por la parte humana del fútbol

Doña ‘Techy’ sobre el Mundial de Catar 2022

“A mí no me preocupa porque ya soy una señora grande y ni uso falda corta, yo ya soy abuela y mi manera de vestir ya es de acuerdo a mi edad”, se refirió Doña ‘Techy’ al ser preguntada sobre si no sentía algún miedo por asistir a dicho Mundial en Catar, teniendo en cuenta las restricciones y prohibiciones que se presentan en ese país.

Además, Doña ‘Techy’ aseguró que durante su asistencia a los mundiales “se integra al trabajo de Carlos Antonio Vélez. Yo inconscientemente me meto en la cabeza que vamos a trabajar. Es tanto el trabajo que tiene, que yo siempre estoy al lado de él y el Mundial es de mucho trabajo”.

Por último, sobre su Selección favorita para el Mundial de Catar 2022, Doña ‘Techy’ cerró con lo siguiente: