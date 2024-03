Teófilo Gutiérrez dejó fuerte polémica tras su debut con el Real Cartagena: ¿dardo al Junior?

Teófilo Gutiérrez enloqueció el estadio Jaime Morón. El pasado domingo 3 de marzo, el delantero barranquillero debutó de manera oficial con Real Cartagena, dejando buenas sensaciones entre todos los seguidores del equipo ‘heroico’, quienes celebraron y elogiaron el gran rendimiento del ‘Perfume’.

Durante los 90 minutos, Teófilo Gutiérrez puso a vibrar a todos los aficionados del Real Cartagena, pues a pesar de que el delantero no pudo anotar, si dejó una gran asistencia para el primer gol del equipo ‘heroico’, lo que hizo ilusionar a todos los aficionados con la posibilidad de estar en la primera división.

Teófilo Gutiérrez lanzó fuerte dardo contra la primera división del fútbol colombiano

Luego de lo acontecido en el gramado del Jaime Morón, Teófilo Gutiérrez lanzó un fuerte dardo contra los grandes equipos del fútbol colombiano, lo que generó que todos los aficionados relacionaran sus palabras con lo que está sucediendo con Junior de Barranquilla, que lleva varios juegos sin obtener la victoria.

“Es un momento lindo para mi carrera. Viendo partidos de anoche (sábado) me sentía raro porque ahorita mismo hay equipos que no juegan a nada en la A. La B se ha vuelto muy importante por cómo se están armando los equipos, por la calidad de entrenadores que hay, nosotros tenemos uno de ellos”, fueron las palabras de Teófilo Gutiérrez.

Vale mencionar que los juegos que Teófilo Gutiérrez hacía referencia era a los compromisos que se disputaron el sábado, los cuales fueron: Millonarios vs. Equidad (4:00 p.m.), Deportivo Pereira vs. América de Cali (6:00 p.m.) y Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional, el cual terminó sin goles en el ‘Metro’.

Teófilo Gutiérrez y un fuerte dardo a los grandes del FPC

Las declaraciones del delantero barranquillero llegaron en el momento preciso que los equipos grandes del fútbol colombiano están viviendo una fuerte crisis, pues en los últimos compromisos Junior de Barranquilla, América de Cali, Atlético Nacional y Millonarios han podido obtener la victoria.

Cabe recordar que durante la temporada de fichajes, Teófilo Gutiérrez sonó para varios equipos de la primera división del fútbol colombiano. Sin embargo, no se pudo llegar a un acuerdo con ninguno de ellos.

