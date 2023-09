"No quieres la profesión": el picante cruce de Teófilo Gutiérrez con un periodista

Contra Deportivo Pasto este domingo, Teófilo Gutiérrez volverá al ruedo luego de cumplir una fecha de expulsión tras el partido con Millonarios la semana pasada. El delantero se perdió el juego contra Bucaramanga, su exequipo, y ahora regresará para seguir comandando al Deportivo Cali en el objetivo de alejarse del descenso.

'Teo' fue el protagonista de la rueda de prensa previa al duelo del fin de semana en la que tuvo un rifirrafe con un periodista que le lanzó una pregunta desafiante. El comunicador lo cuestionó por la roja que recibió y que pudo haberlo llevado a perderse el encuentro frente a los 'volcánicos', a lo que el jugador barranquillero no se dejó y respondió con frases punzantes.

"No, ya lo dije el otro día lo hice públicamente y ante mis compañeros, primero que todo lo hice antes mis compañeros y después públicamente. La vida me ha enseñado eso, a levantarme, a seguir, avanzar y a ser agradecido. Pero como dicen por ahí: si mi abuelita no se hubiera muerto, estuviera viva. Así que hay que mirar las cosas con alegría. Reconocer cuando uno se equivoca porque soy agradecido en la vida. Creo que siempre amanece y sale el sol; así que hoy estoy de pie. Estoy aquí firme y voy a demostrarlo el domingo", dijo sobre la expulsión.

Luego, por su enojo con la pregunta, comentó: "espero que vayas al partido y lo disfrutes". El periodista contestó no ser hincha del Cali, a lo que Teófilo siguió: "del América. De algún equipo tienes que ser hincha". El periodista insistió en no ser partidario de ningún equipo del FPC, y Gutiérrez replicó "ah, no, ah, bueno, te felicito. No quieres la profesión. Porque si estás en el fútbol tiene que ser hincha de algún equipo".

Finalmente el periodista dijo ser hincha únicamente de la Selección Colombia y reveló que en el exterior apoya a Boca Juniors, a lo que 'Teo' continuó con bastante 'picante'.

"¿Afuera de quién? ¿De Boca?, Ah, te felicito. Por eso haces esas preguntas. Porque viste el partido ayer de Boca con Racing. ¿Qué hizo?, ¿Clasificó, pero qué hizo en el partido en el contexto del partido? Embarró, para que Racing no jugará. ¿Sí o no? Bueno, así estás haciendo ahora", concluyó.