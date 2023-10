¿Por qué el ‘Tino’ Asprilla no comenzó su carrera profesional en América ni Deportivo Cali? 

El Canal RCN estrenó la serie "'Tino' Asprilla: No Nací Para Perder", contando la vida de Faustino Asprilla, uno de los futbolistas más icónicos y reconocidos de la historia de Colombia, haciendo un recorrido por su infancia, su trayectoria, sus polemicas y su éxito. Asprilla fue uno de los jugadores más importantes de Colombia durante la época de la llamada "generación dorada" de los años 90, la cual clasificó a tres mundiales de forma consecutiva.

En aquel entonces, figuras como el propio Asprilla, Carlos 'El Pibe' Valderrama, Adolfo 'Tren' Valencia, Freddy Rincón, Leonel Álvarez y René Higuita eran los ídolos del país, quienes comandaron a la Selección en los torneos internacionales. Llegaron a jugar en el fútbol europeo, pero pocos lograron consolidarse a ese nivel, y uno de ellos fue el 'Tino', siendo gran figura en el Newcastle de Inglaterra y en el Parma de Italia.

Todos ellos tuvieron sus inicios en el fútbol colombiano, llegando a ser protagonistas en los equipos más importantes del país. Marcaron una de las mejores épocas del balompié nacional, donde los clubes llegaron a disputar títulos al más alto nivel, tanto nacional como internacional.

El debut del 'Tino' Asprilla en el fútbol colombiano

Faustino Asprilla es oriundo de Tuluá, Valle del Cauca, y en esa zona del país, los equipos de fútbol que históricamente han dominado son el Deportivo Cali y América de Cali, los dos clubes de la capital del departamento que tienen múltiples títulos del fútbol colombiano, y por donde han pasado algunos de los mejores jugadores de la historia del país.

Sin embargo, el 'Tino' era de la región, pero no llegó a iniciar su carrera deportiva en ninguno de los clubes tradicionales del Valle. El propio Asprilla cuenta que fue a probarse en el América, pero dijo que "no me gustó la forma como me trataron . Todo el mundo dándose patadas".

Contó también que desde la escuela Sarmiento Lora, el lugar que lo formó, lo mandaron a probarse con el Deportivo Cali. Sin embargo, en ese entonces, el equipo era dirigido por Vladimir Popovic, quien decidió no darle la oportunidad al 'Tino'.

Faustino no tuvo oportunidad en ninguno de estos equipos, pero tras probarse allá, lo enviaron al Cúcuta Deportivo con 17 años, donde logró debutar como jugador profesional.