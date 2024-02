Tolima le remontó al Cali y se ratificó en el liderato de la Liga 2024-I: 1-2, en Palmaseca

Este lunes 26 de febrero, Deportivo Cali recibió a Deportes Tolima para disputar un duelo correspondiente a la novena jornada del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2024-I. Los dirigidos por David González reclamaron un valioso triunfo en Palmaseca, por 1-2, el cual les permitió ratificarse en el liderato.

'Azucareros' y 'pijaos' ofrecieron una exhibición de buen fútbol en el Palmira, Valle del Cauca. El primer tiempo ofreció emociones desde que sonó el pitazo de Héctor Rivera, pues Alejandro Rodríguez evitó la caída de su arco al segundo 30', atajándole un remate a Brayan Gil Hurtado. Neto Volpi no se quedó atrás y demostró toda su categoría para llevar su arco en cero al entretiempo.

Antes de que finalizara el primer tiempo, Camargo le filtró un pase al vacío a Juan José Córdoba y el extremo paisa sufrió un duro 'choque' con Volpi. El experimentado arquero brasileño, de 31 años, tuvo que ser reemplazado por Juan Camilo Chaverra.

Isaac Camargo puso en ventaja al Deportivo Cali

Al 50', un control defectuoso de Brayan Rovira puso en aprietos a la zaga tolimense. Chaverra, quien lleva cinco minutos en el terreno de juego, derribó a Camargo y Rivera no dudó en señalar el punto blanco de penalti. Para fortuna de David González, el exAtlético Bucaramanga no fue expulsado, pues no tenía más arqueros en el banco de suplentes.

Chaverra le ganó el duelo a Camargo y silenció a Palmaseca; sin embargo, se adelantó y el referí nariñense fue advertido de esta infracción por el VAR, comandado por Mauricio Pérez. En el segundo intento, el delantero barranquillero engañó al guardapalos de Tolima y abrió el marcado en el estadio vallecaucano.

Tolima necesitó 2' minutos para remontarle al Cali

Al minuto 72', Alexander Mejía pisó a Yeison Guzmán adentro del área caleña. En primera instancia, Rivera no sancionó penalti, pero fue llamado a las pantallas. Después de revisar la jugada, el referí cambió de opinión y decretó pena máxima para la visita.

Al 77', Guzmán se encargó del remate y en una muestra de frialdad le 'picó' el balón a Rodríguez. ¡Golazo de Tolima! Pues bien, el 'verde' del Valle del Cauca quedó golpeado por esta anotación y al 79' llegó el segundo del 'vinotinto y oro'.

Jeison Lucumí, exjugador del América de Cali, le ganó la posición a Gian Franco Cabezas, ejecutó un buen remate y venció el arco custodiado por el arquero nacido en Panamá. ¡Furia en Jaime de la Pava!

En los minutos finales, Junior Hernández salvó un gol en la línea y 'ahogó' el grito de gol de la hinchada del 'verdiblanca'. Al final no quedó tiempo para más y Tolima se llevó los puntos.