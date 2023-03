¡Sorpresa! Tottenham 'despidió' a ojeador por revelar interés en Kevin Mier

El Sudamericano Sub-20 fue una vitrina importante para que los clubes del exterior se fijaran en los jóvenes más prometedores para el futuro en el continente. Por ejemplo, Gustavo Puerta (Bayer Leverkusen), Jhon Jader Durán (Aston Villa), Máximo Perrone (Manchester City), Andrey Santos (Chelsea), fueron algunos de los movimientos que se hicieron antes y durante el torneo.

Ojeadores de los mejores equipos de Europa colmaron las tribunas de los estadios de Cali y Bogotá para observar a las próximas estrellas del fútbol mundial y uno de ellos fue Jeff Vetere, un cazatalentos inglés que hasta este martes hacía parte del área de reclutamiento del Tottenham.

La misión de Vetere no era únicamente observar jugadores en el Sudamericano sub-20, sino otros jóvenes con importante futuro del fútbol colombiano. Durante su estadía en el país también estuvo presente en Medellín para observar un partido de Atlético Nacional. ¿El objetivo? Llevar a Londres un informe completo de Kevin Mier.

Le puede interesar: De hacer vaca para unos guayos a llegar a la Selección Colombia: la historia de Kevin Mier

"Fui a Medellín a ver partido de Nacional y me impresionó mucho el arquero por las condiciones que tiene. Es joven, tiene 22 años, creo que jugará en la Selección pronto. Me dijeron que iba a jugar contra Estados Unidos, pero por temas de visa no viajó. Veo un arquero que no le falta nada para cruzar el charco. Tiene cosas, que para mí, no son normales para un chico de su edad. Me sorprendió su confianza y su manejo del balón", reconoció el ojeador en diálogo con Win Sports el pasado 2 de febrero.

Tottenham 'hizo' renunciar a Vetere

Lo que no se imaginaba Jeff Vetere es que esa revelación le iba a costar el puesto. De acuerdo al diario Daily Mail, los directivos del Tottenham, fieles al estricto carácter inglés, consideraron como "no profesional" esa declaración sobre Kevin Mier por discutir "abiertamente el funcionamiento interno de su departamento" y le recomendaron renunciar, aunque si no lo hacía, igual lo iban a cesar de su cargo.

EXCLUSIVE: Spurs scout Jeff Vetere leaves club after infuriating employers by revealing transfer targets during TV interview in South America. Ex Real Madrid & Newcastle recruitment chief was only appointed in September. Full story here… https://t.co/kBrL8wlKyg — Craig Hope (@CraigHope_DM) February 28, 2023

El nacido en Luton había llegado al departamento de reclutamiento de los 'Spurs' en septiembre pasado y estaba a prueba, pues buena parte del personal del área "no estaba contenta cuando el director deportivo Fabio Paratici lo nombró", aseguró el medio en mención.

Vetere estaba sin trabajo desde 2018, cuando también fue despedido del Birmingham. Anteriormente trabajó como ojeador en equipos como West Ham, Aston Villa, Newcastle y Real Madrid.