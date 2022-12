"Estoy muy triste": futbolista del Liverpool lamentó recaída de Luis Díaz

Luis Díaz tuvo que abandonar la mini pretemporada de Liverpool en Dubái por problemas en su rodilla y tuvo que viajar a Reino Unido para realizarse exámenes médicos, hace una semana.

El pasado domingo, Luis Díaz regresó para intervenirse de la misma lesión del pasado 10 de octubre, la cual sufrió en el encuentro contra el Arsenal en la Premier League.

Descartado para la Copa de la Liga el 22 de diciembre, ‘Lucho’ Díaz y su vuelta a las canchas estaría estimada para mitad de marzo y durante ese tiempo, el colombiano se perdería catorce partidos.

Konstantinos Tsimikas, defensor y compañero de Luis Díaz, lamentó la recaída del colombiano y se mostró “muy triste”, en declaraciones a Football Daily.

