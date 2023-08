Lionel Messi brilló en el juego del Inter Miami contra New York Bulls: golazo del argentino

Con un gol de Lionel Messi sobre el final, el Inter Miami venció de visita 2-0 al New York Red Bulls en la reanudación de la liga estadounidense (MLS) y sueña con clasificarse a los playoffs.

El astro argentino ingresó al minuto 60 del partido disputado en el Red Bull Arena, en Harrison, estado de Nueva Jersey, cuando el Inter ya ganaba 1-0 con gol de Diego Gómez a los 37.

Messi liquidó el pleito con su gol a los 89 minutos, el undécimo tanto en nueve partidos jugados del argentino con la camiseta Inter Miami, equipo al que se unió el mes pasado y desde entonces se mantiene invicto.

El equipo copropiedad de David Beckham desde la llegada de la 'Pulga' ganó el Leagues Cup, se clasificó para la US Open Cup (torneo de copa de la MLS) y con el triunfo de este sábado deja el sótano de la Conferencia Este de la MLS.

En efecto, el Inter Miami suma ahora 21 puntos en 23 partidos jugados y dejó atrás al Toronto, que tiene 19 unidades en 26 cotejos.

Con once partidos por jugar, el Inter Miami se encuentra a 11 puntos de Chicago Fire, que con 24 partidos ya disputados ocupa el noven puesto, el último que da boleto al partido de repesca a los playoffs.

En su reciente visita, el antioqueño visitó el DRV PNK de Fort Lauderdale para filmar unas escenas con el ’10’ de la Selección de Argentina para su canción ‘Trofeo’. En las imágenes compartidas por Maluma este 24 de agosto, se ve al jugador ingresando al campo de juego con el uniforme de visitante de su nuevo club, mientras sostiene una copa.

Posteriormente, se la entrega al cantante, quien lo saluda con un abrazo y un apretón de manos. Luego levanta el trofeo, canta una parte de la canción mientras baila y sostiene una copa reflejando un triunfo.

En la filmación, se muestran varias camisetas en el camerino. Con color rosa, las de Messi y la negra alternativa con el estampado de Maluma.

