¡Golazo! Luis Díaz marcó ‘una joya’ en el partido amistoso contra al SV Darmstadt 98

Una vez más, Luis Díaz vuelve a tener protagonismo con el Liverpool, teniendo en cuenta que el jugador colombiano volvió a anotar con la camiseta de los ‘reds’ en el último compromiso amistoso que tendrá el equipo antes del inicio de la Premier League, el cual se dará el fin de semana del 12 – 13 de agosto.

La nueva víctima del guajiro fue el SV Darmstadt 98 de Alemania. En esta oportunidad, el jugador de la Selección Colombia aprovechó un centro de Dominik Szoboszlai, y con un gran gesto individual mandó la pelota al fondo de la red, logrando así el tres a uno parcial contra el equipo alemán.

A penas se dio la anotación del jugador del Liverpool, las redes sociales comenzaron a reaccionar a la gran definición que tuvo el guajiro, ya que impactó la pelota de taco y con gran potencia, lo que hizo que el guardameta Marcel Schuhen no pudiera hacer nada tras el disparo del joven atacante cafetero.

LUIS DIAZ. STOP THAT. 😳



What a finish from the Colombian off the corner from Dominik Szoboszlai. 🔥 pic.twitter.com/68qSVVy9dB