¡De otro planeta! Lionel Messi marcó doblete con el Inter Miami en tan solo 20 minutos

Lionel Messi sigue demostrando su gran talento en el fútbol de los Estados Unidos. El jugador argentino debutó en el once titular del Inter Miami frente al Atlanta United (Leagues Cup), y tan solo le bastaron ocho minutos para abrir el marcador y darle la ventaja al equipo de dirige el ‘Tata’ Martino.

En el minuto 8 de la primera mitad, Sergio Busquet recogió una pelota en la mitad de la cancha, y como en las viejas épocas en el Barcelona, lanzó un pase largo a Lionel Messi, quien le ganó la espalda a los centrales de Atlanta United y logró vencer la portería de Brad Guzan, que no pudo hacer nada tras el disparo del argentino.

