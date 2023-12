Víctor Cantillo desilusionó a los hinchas del Junior: “Nadie me ha llamado del club”

Durante los últimos días, los hinchas del Junior de Barranquilla se han ilusionado con las contrataciones que está haciendo el equipo para la Copa Libertadores del 2024, puesto que los nombres que se han acercado a la oficina del equipo tiburón ilusionan a todos los hinchas para obtener un trofeo internacional.

Uno de los nombres que ilusionaba a todos los aficionados del Junior de Barranquilla es el de Víctor Cantillo, quien se ha convertido en uno de los ídolos del equipo tiburón y que con su llegada le daba un plus al equipo que dirige Arturo Reyes, quien al parecer pidió al volante que en la actualidad milita en Corinthians.

Ante los rumores creadores en las redes sociales sobre su posible llegada al Junior de Barranquilla, Víctor Cantillo rompió en silencio y en diálogos con el diario El Heraldo, dejó claro que en la actualidad no ha recibido ninguna llamada de la directiva del equipo tiburón.

“Me decidí hoy a hablar porque muchos periodistas, muchas páginas, han querido crear una idea a la gente falsa, de que Víctor no quiere firmar, de que Víctor está pidiendo mucho dinero. Cuando es falso, porque es que a mí nadie me ha llamado. Yo salgo aquí y me dicen, ¿por qué no firmas? ¿Pero qué voy a firmar si no tengo nada para firmar? Junior no me ha ofrecido nada a mí”, aseguró el volante colombiano.

Además, dejó claro que a pesar de que su contrato con el equipo brasileño finaliza en el mes de diciembre del presente año, ya tiene algo adelantando con varios equipos, pero que sigue esperando que las directivas del Junior se decidan para poder llegar a un acuerdo para poder jugar la Copa Libertadores en el 2024.

“Como te digo, yo estoy esperando, pero si ya tengo conversaciones con otros clubes porque yo no me puedo quedar esperando a que Junior se decida. Yo tengo acercamiento con clubes de aquí de Colombia. Tengo con dos clubes de Brasil y dos clubes de México (…) Junior siempre es mi casa, yo lo siento así, la gente me lo hace sentir. Cuando salgo a la calle recibo mucho cariño de la gente. Pero como te digo, me molesta que muchos periodistas quieran vender una idea falsa de lo que en verdad está pasando”, fueron las palabras de Víctor Cantillo.

Víctor Cantillo mandó un mensaje a Carlos Bacca

Por otro lado, el volante dejó claro que Carlos Bacca es uno de los jugadores más importantes del fútbol profesional colombiano, afirmando que el balompié nacional se debe sentir privilegiado por tener a un jugador de su talla en el torneo.

“Carlitos es un jugador diferente. Es un crack como todos lo sabemos, un jugador diferente. Por algo hizo lo que hizo en Europa. Es un jugador que dentro del área es letal y lo demostró este semestre”, aseguró Cantillo.

Cantillo y su mensaje a los hinchas del Junior

“Junior es mi casa. Siempre lo recuerdo con mucho cariño a la hinchada. Le agradezco por todos los mensajes. Y nada, esperemos, se pueda resolver rápido la situación. Yo estoy aquí a la espera de algo. Y nada, los quiero mucho. Siempre los llevo en mi corazón”, finalizó el volante.