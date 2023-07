Víctor Ibarbo podría irse de América sin haber debutado: atención a las alarmantes declaraciones

América de Cali tiene la intención de volver a los lugares de privilegio, tras unos 'pasos en falso' con Juan Cruz Real, Juan Carlos Osorio y Alexandre Guimarães. Después de ganar las dos ligas consecutivas (2019-II y 2020), la 'mecha' no ha podido sobresalir en el rentado local y sus actuaciones en torneos internacionales han dejado mucho que desear.

Por esta razón, Tulio Gómez llevó a cabo una 'limpieza' que arrancó con la salida del entrenador costarricense y la llegada de Lucas González. Asimismo, el propietario del club 'escarlata' oficializó el fichaje de Víctor Ibarbo, un jugador con experiencia en varios clubes europeos, así como en la Selección Colombia, quien ganó la Copa Libertadores con Atlético Nacional en 2016. Su 'aterrizaje' en el Pascual Guerrero generó gran expectativa entre la hinchada del 'rojo'; pero la alegría e ilusión duró muy poco.

Ibarbo, quien se encontraba sin equipo desde el 2022 (su último partido data de julio 2 de ese año con el V-Varen Nagasaki, de la segunda categoría de Japón), se lesionó por un trauma en su rodilla izquierda. El atacante tumaqueño, de 33 años, estaba entrenándose con Águilas Doradas, el antiguo club de González.

Pues bien, este percance físico tendría una incidencia directa en el pago al jugador y en su continuidad en los 'diablos rojos'.

"Si no juego, no cobro"

"Si no juego no cobro, no tengo por qué mentir y además dependiendo de la lesión que tenga determinaré si sigo o no en el club", empezó diciendo Ibarbo, quien supo vestir la camiseta de la Roma, Watford y Cagliari, en una conversación con 'Zona libre de humo'.

¿Qué más dijo Víctor Ibarbo?

"Es triste no poder jugar, porque llevo tiempo parado, vine con la ilusión de jugar en un gran club con América. La verdad es que yo no soy capaz de ver a mis compañeros jugando y yo en recuperación. El hambre que tengo de jugar en América es una cosa impresionante y más con estos grandes jugadores que tengo al lado", agregó el jugador formado en Deportivo Pereira.

"Creo que mañana (martes) van a estar esos resultado, el médico del club quería estar seguro lo que muestran las imágenes", concluyó.