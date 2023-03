Faustino Asprilla defendió a Gerard Piqué y recibió fuertes críticas de periodistas

Para nadie es un secreto que Faustino el ‘Tino’ Asprilla es uno de los exjugadores de la Selección Colombia que más polémica ha generado, pues sus acciones y opiniones en los diferentes programas que participa ha generado revuelto entre sus seguidores y los cibernautas, los cuales lo han criticado fuertemente por medio de sus redes sociales.

La última ocurrencia del Tino fue defender a Gerard Piqué en una sed rodeado por mujeres. Liche Durán y Melissa Martínez fueron las encargadas de exponer al exjugador de la Selección Colombia en las redes sociales, luego de que publicaran un video donde el exdelantero defendía al exesposo de Shakira.

"Piqué es mi ídolo", aseguró el ahora panelista de ESPN, quien sin miedo aceptó que el exjugador del Barcelona es uno de los ídolos en la actualidad, haciendo que sus compañeras de programa tuvieran una reacción inesperada y comenzaran a hablar sobre la vida privada del exjugador de Atlético Nacional.

“Yo me casé y tuve un hijo, por si no se dio cuenta. Me casé y tuve un hijo que se llama Santiago. Me casé, pregúntele a él (Víctor Hugo Aristizábal). Usted no vio que me quitaron toda la plata que tengo...”, afirmó Faustino Asprilla.

Luego de terminar su intervención, Liche Duran, le respondió las palabras de Fausto, asegurando que no tiene la autorización para hablar sobre las relaciones sentimentales, puesto que el jugador siempre fue un 'aventurero'.

“Usted no puede hablar de eso porque no tiene relaciones sentimentales serias. Cuando uno tiene relaciones sentimentales con propósito y cuando uno se compromete, uno puede y tiene autoridad para hablar”, agregó la periodista de ESPN.

Perdió por goleada

En las imágenes se puede observar como Faustino Asprilla se quedó en silencio tras la fuerte respuesta de la su compañera de programa, la cual le recordó su vida privada y le ganó a la discusión al exjugador de la Selección Colombia por goleada, pues así lo titularon varios cibernautas, los cuales apoyaron a la periodista.

Por otro lado, algunos seguidores de Melissa Martínez tomaron la discusión como una forma de defenderse con lo que ocurrió reciénteme con Matías Mier, exesposo de la periodista y que tomó rumbo a Malasia.

