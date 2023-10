Gerard Piqué fue atacado por una periodista en México: le recordó lo sucedido con Shakira

Para nadie es un secreto que Gerard Piqué perdió mucho cariño de la gente por lo acontecido con Shakira, haciendo que en cada lugar de Latinoamérica donde se encuentra el exjugador del Barcelona sea atacado por varias personas, quienes han mostrado un respaldo a la colombiana y un rechazo total a Clara Chía.

Pues bien, en las últimas horas se ha dado a conocer un video donde Piqué es atacado por una periodista de México, quien tras la actitud y la prepotencia del exjugador del Barcelona, decidió lanzar fuertemente comentario recordando su relación con Shakira, haciendo que el video sea viral por las diferentes redes sociales.

Ante su llegada al país azteca, Gerard Piqué fue abordado por varios medios de comunicación, quienes buscaban hablar con el español sobre su expareja Shakira y su nueva novia Clara Chía. Sin embargo, el catalán decidió no dar declaraciones, generando el malestar de todos los periodistas que estaban en el punto.

Tras la negativa de Gerard Piqué, Claudia Maldonado, periodista de Despierta América, lanzó un fuerte comentario, que ha generado todo tipo de reacciones entre los seguidores de Gerard Piqué y Shakira: “oye, de por sí todos te odian por todo lo que le hiciste a Shakira ¿y ahora te comportas así con la prensa?”, afirmó la periodista.

Vea el ataque de una periodista a Gerard Piqué

A penas se presentaron los hechos, el video se hizo viral rápidamente por las redes sociales, haciendo que la periodista recibiera el apoyo de millones de aficionados de Shakira, quienes en los comentarios elogiaron la reacción de Claudia Maldonado tras la negativa de Gerard Piqué de hablar con los medios de comunicación.

Luego de lo acontecido, Claudia Maldonado habló sobre su reacción con el exjugador del Barcelona: “Le contesté así porque, a pesar de que tengo paciencia, tengo tolerancia o soy comprensiva, de repente, su poca inteligencia emocional me desesperó un poco, aseguró la periodista en el canal de YouTube de Gerardo Escadeño.

Vale mencionar que Gerard Piqué se encuentra en México cumpliendo algunos compromisos labores y todavía no se conoce cuanto tiempo durara en este país.

Gerard Piqué estaría detrás de los ‘chimes’ contra Shakira

Además, durante los últimos días, se dio a conocer que Gerard Piqué estaría detrás de las difamaciones contra Shakira, su supuesto maltrato laboral, pues así lo dio a conocer Jordi Mastin, periodista que se ha encargado revelar cada detalle de la separación del exjugador del Barcelona y la cantante colombiana.

“Gerard Piqué es el señor de la Kings League que cierra contrato con TeleCinco y qué casualidad que toda la gente (que ataca a Shakira) sale en TeleCinco. Ya basta (…) Yo tengo a gente de su equipo de Shakira que me informan y no puedo delatar y te puedo decir que esos trabajadores jamás en 13 años me han hablado mal de ella. Si no de lo generosa que es”, finalizó.