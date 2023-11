Cristiano Ronaldo quiere volver a ganar el Premio Puskás: video de su golazo con Al-Nassr

Este viernes 24 de noviembre, el Al-Nassr recibió al Al-Okhdood para disputar un partido correspondiente a la fecha 14 de la Liga Profesional Saudí. El equipo en el que militan Cristiano Ronaldo, David Ospina y Sadio Mané se impuso por 3-0 en el AL-AWWAL PARK Stadium y, de momento, ocupa la segunda posición de dicho rentado. 'El Bicho' se reportó con un doblete en menos de 5 minutos y uno de los goles podría ser nominado a la próxima edición del Premio Puskás.

A sus 38 años, 'CR7' está intacto. El astro portugués está protagonizando una campaña de ensueño, la cual ratifica que la edad es solo un número. En la temporada 2023/24, el ex atacante del Real Madrid y Manchester United lleva 18 goles en la misma cantidad de partidos. Además de este impresionante registro goleador, Ronaldo ha dado 9 asistencias.

En el duelo contra Al-Okhdood, Sami Al-Najei se encargó de abrir el marcador al minuto 14'. Al 77', el portugués aprovechó un rechazo del arquero rival, bajó el balón con maestría, amagó a Andrei Burcă y sacó un potente derechazo para establecer el 2-0 parcial.

'El Comandante' no se conformó y tres minutos después ejecutó una de las jugadas del año, la cual podría llegar a recibir algún galardón. Abdulmajeed Al-Sulaiheem corrió al vacío y encontró un espacio para inquietar a la visita. El guardameta brasileño Paulo Vítor salió desesperadamente a cortar el ataque y rechazó el balón a medias. Ronaldo bajó la pelota de pecho y sacó un remate que viajó por los aires de Riad. Burcă intentó despejar el peligro, pero el balón entró al arco.

