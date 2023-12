Conmebol revivió los penaltis entre Santa Fe y Huracán: 'memes' a Róbinson Zapata por sus "achiques"

Un 9 de diciembre, pero de 2015, Independiente Santa Fe conquistó la decimocuarta edición de la Copa Sudamericana. El equipo que dirigió Gerardo Pelusso venció a Huracán desde la vía de los penaltis y los 'leones' dieron la vuelta olímpica en El Campín. Róbinson Zapata atajó el primer cobro, le dio confianza a sus compañeros y generó nerviosismo en los demás rematadores del 'globo'. Ocho años después, siguen apareciendo comentarios sobre el evidente adelantamiento del arquero oriundo de Florida, Valle del Cauca.

Santa Fe llegó a la serie decisiva de este certamen internacional, luego de vencer a Emelec, Independiente y Sportivo Luqueño en las fases finales. Cabe resaltar que en las primeras dos rondas, superó con solvencia a Liga de Loja y Nacional, de Uruguay. A partir del partido de vuelta de los octavos de final, contra los 'eléctricos', Zapata reemplazó a Leandro Castellanos y fue titular en todos los duelos restantes.

'Rufay' se lució en los momentos importantes y fue vital para el histórico título de Santa Fe. Le convirtieron dos goles en siete partidos y consiguió cinco vallas invictas. En el duelo cumbre, en el 'coloso de la 57', se reportó con grandes atajadas a Ramón Ábila, quien terminó siendo expulsado. Huracán ganó el sorteo de los penaltis y empezó cobrando.

Mauro Bogado abrió la tanda y Zapata atajó su cobro. A pesar de que el guardapalos se adelantó varios pasos, ni el central brasileño Héber Lopes, ni su asistente Kléber Lucio Gil intervinieron. Omar Pérez, Luis Manuel Seijas y Leyvin Balanta le ganaron el duelo a Marcos Díaz; mientras que Martin Nervo y Patricio Toranzo la estrellaron contra el travesaño. ¡Júbilo en la hinchada 'cardenal'!

Memes a Róbinson Zapata por la tanda de penaltis de la Copa Sudamericana

La Conmebol revivió dicha tanta y le 'llovieron' memes al ex arquero de Millonarios, Galatasaray y Rosario Central. "No puede ser real que hayan subido este video mostrando como se adelantó el arquero 50 pasos en todos los penales"; "Qué grosería esos achiques de Zapata"; "El arquero atajaba un mano a mano, no un penal"; "Oye pero ese arquero llegaba hasta el punto de pateada", fueron algunos de los comentarios de los usuarios de 'X'.

