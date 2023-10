Olivier Giroud se puso los guantes y llevó al Milan al liderato con una gran atajada: video

El Milan, vencedor este sábado en Génova (1-0) con mucho sufrimiento, aprovechó el empate del Inter horas antes (2-2) para hacerse con el liderato de la Serie A en la octava jornada, en la que la Juve venció en el derbi contra el Torino (2-0). Olivier Giroud tuvo que ponerse los guantes y reemplazar al expulsado Mike Maignan.

Tras los resultados del sábado, el conjunto Rossonero es nuevo líder con 21 puntos, contra los 19 de los Nerazzurri, segundos. La 'Juve' también saca rédito de la derrota del Inter y se acerca a tan sólo dos puntos, ocupando de manera provisional el tercer puesto con 17 unidades.

Abrió la jornada el Inter, para quien todo empezó bien, llegando a adelantarse 2-0 tras un cuarto de hora de juego, con goles de Francesco Acerbi (11) y Lautaro Martínez (13), su décimo esta temporada.

Pero los jugadores de Simone Inzaghi perdieron el tempo del partido y el Bolonia redujo distancias con un penal convertido por Riccardo Orsolini (19).

Nervioso, el Inter fue igualado en la segunda parte con un tiro de 25 metros del neerlandés Joshua Zirkzee (59).

"Estoy tan enfadado como lo están los jugadores en el vestuario", declaró Inzaghi a DAZN. "Es la segunda vez, después de Sassuolo (derrota 2-1) que lideramos y no ganamos por errores y falta de atención".

Carlo Augusto tuvo la victoria para el Inter pero disparó contra el arquero del Bolonia en la recta final (84).

"Tendríamos que haber anotado más de dos goles en la primera mitad", lamentó, consciente de que el liderato estaba en riesgo.

- Oliver Giroud hizo las veces de arquero -

En Génova, el Milan estuvo a punto de dejar pasar la oportunidad, incapaz de anotar el gol que les aupara hacia el liderato. Los Rossoneri tuvieron que esperar a un tardío gol del estadounidense Christian Pulisic (87) y a la posterior revisión en el videorabitraje por supuesta mano para poder festejar la victoria.

Para añadir un poco más de drama, el guardameta del AC Milan Mike Maignan fue expulsado en la recta final del partido por una mala salida en la que derribó a un jugador rival, lo que obligó al delantero francés Olivier Giroud a ocupar la portería.

En el lanzamiento de la falta provocada por Maignan, el balón se estrelló contra el travesaño, para respiro de los Rossoneri. El guardameta Josep Martínez, que subió en busca del gol del Génova, cometió falta y fue también expulsado.

Aún así, los locales tuvieron una última ocasión, abortada por una buena salida de Giroud, que salvó la victoria y el liderato del Milan.

"Lo que ha hecho 'Ollie' es la encarnación de nuestro espíritu, de nuestra mentalidad, de un grupo que quiere dar el máximo", dijo el técnico del Milan Stefano Pioli.

"Casi he conseguido hacer una parada digna de un portero, me tiré sobre el balón sin saber lo que iba a pasar, nunca pensé vivir esta emoción desde ese lado del campo, pero cuando era pequeño me gustaba jugar de portero", señaló el propio Giroud.

- Milik, decisivo -

También cumplió la Juve, que se impuso por 2-0 al Torino en la 207ª edición del "derbi della Mole".

Sin Federico Chiesa ni Dusan Vlahovic, ocho goles entre los dos, la Juve sufrió ante un Torino muy físico.

La entrada en el descanso de Arkadiusz Milik liberó a los Bianconeri, que abrieron el marcador con gol de Federico Gatti (47).

Milik anotó el segundo tanto de cabeza (62).

"Marcamos, anotamos dos goles y mantuvimos la portería a cero, pero siempre podemos jugar mejor", valoró el atacante polaco.

La Juve dormirá el sábado en el tercer puesto, a la espera del duelo que enfrenta a Nápoles (4º) y Fiorentina (5º) el domingo. La octava jornada también medirá a Lazio (16º) y Atalanta (6º), mientras que la Roma (13º) visitará al colista Cagliari.

