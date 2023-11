Eric Ramírez anotó el último penalti y le dio la Copa BetPlay a Nacional: video del triunfal remate

Este jueves 23 de noviembre, Atlético Nacional conquistó su sexta Copa BetPlay. Los 'verdolagas' vencieron a Millonarios desde la tanda de penaltis y se 'sacaron la espina' de haber perdido el apertura en la misma definición. Eric Ramírez, delantero venezolano, demostró todo su carácter y se encargó del quinto cobro. Definió con categoría, desató el júbilo en el Atanasio Girardot y le dio el título al cuadro antioqueño.

Juan Pablo Vargas y Jefferson Duque fueron los delegados de cada equipo para el sorteo con el árbitro vallecaucano Carlos Betancurt. El central costarricense ganó la rifa y eligió cobrar primero. Así las cosas, Juan Carlos Pereira fue el primero en rematar y engañó a Kevin Mier para poner en ventaja a la visita.

Duque, quien había fallado su primer cobro en la tanda de penaltis de la Liga BetPlay 2023-I (tuvo la oportunidad de repetirlo por una infracción de Álvaro Montero y pudo desquitarse), logró establecer la paridad con un buen disparo. Jorge Arias también le ganó el duelo al arquero de Barrancabermeja y volvió a adelantar a los de Alberto Gamero.

Le tocó el turno a Robert Mejía. Con suspenso, el volante del 'verde' la mandó al fondo de la red después de que el balón impactara en el travesaño. 2-2. Vargas acertó y le puso presión a Mier, quien demostró sus habilidades con los pies y la 'clavó' en el ángulo. Tablas.

Eric Ramírez, demostró su 'sangre fría' desde el punto del penalti

Edgar Guerra, quien había ingresado al terreno de juego en los últimos minutos, no pudo vencer a Mier, quien se lució con una fenomenal atajada. Sergio Mosquera cumplió con la responsabilidad de ratificar la ventaja y ejecutó un potente disparo, el cual alcanzó a tocar el arquero guajiro. Larry Vásquez, el héroe en la estrella 16, no falló y obligó a Ramírez a convertir. El venezolano se inclinó por un remate fuerte, a media altura y a la esquina izquierda de Montero, quien rozó el balón; pero no fue suficiente para poder alargar la tanda. ¡Fiesta en el Atanasio Girardot!

Video del decisivo penalti de Eric Ramírez en la Copa BetPlay 2023