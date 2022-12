Rigo se mostró contento viajando en primera clase y comiendo el popular ‘corrientazo’

El antioqueño Rigoberto Urán sigue generando noticia por medio de sus redes sociales, pues en esta oportunidad, el ciclista colombiano se dejó ver muy contento y feliz comiendo el popular corrientazo mientras viajaba en primera clase rumbo a España para iniciar pretemporada con el EF Education.

Para nadie es un secreto que Rigoberto Urán es uno de los deportistas más queridos por todos los colombianos, pues sus ocurrencias y espontaneidad en las diferentes competencias, lo convierte como uno de los pedalistas más queridos y representativos en Colombia, ya que el antioqueño a donde va siempre lleva las costumbres colombianas.

En esta oportunidad, el ciclista del EF Education, volvió a estallar las redes sociales, luego de que diera a conocer por medio de su cuenta de Instagram un video que causo gracia en varias personas, puesto que se podía ver al colombiano viajando en primera clase de un avión y comiendo el popular ‘corrientazo’ en una coca.

Los hechos se presentaron al momento que el antioqueño viajaba rumbo a España para iniciar a planear las competencias del 2023 con EF Education, dejando ver que su comida principal en el vuelo era arroz, plátano y un pedazo carne, lo que generó varios comentarios sobre sus seguidores y cibernautas.

Vale recordar que Rigoberto Urán no viajó solo a territorio europeo, sino que estuvo acompañado por Esteban Chávez y Diego Camargo, quienes también iniciarán sus trabajos de preparación con el equipo sueco para dar su mejor rendimiento en las diferentes competencias la próxima temporada.

Rigoberto Uran tiene el objetivo claro

En medio de sus vacaciones, el pedalista de 35 años estuvo en diferentes países y ciudades patrocinando el Giro de Rigo, donde aprovechó para seguir entrenando y estar en óptimas condiciones para el 2023, pues es consiente que le quedan pocos años en el ciclismo y su objetivo en la próxima temporada es ser protagonista en las tres grandes del ciclismo.

"No hemos planeado nada aún, pero para mí, de las cosas más importantes es intentar volver a estar en un podio de una de las 'grandes vueltas'. Estamos con una edad avanzada, pero nos hemos cuidado mucho y nunca pierdo la ilusión. Si no lo logro no importa, yo lo intento y es lo que debemos hacer todos, intentarlo", declaró el 'Toro de Urrao'.”, afirmó el antioqueño en conversaciones con Mario Sabato en ESPN.