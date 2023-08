Lionel Messi frotó la ‘varita’ y logró una noche soñada en Dallas: golazo de tiro libre

Tras un partido de locura en el que anotó dos goles, Lionel Messi lideró este domingo al Inter Miami a un triunfo 5-3 en penales (4-4 en tiempo reglamentario) contra el FC Dallas en los octavos de final de la Leagues Cup.

El capitán albiceleste abrió el marcador en el minuto 6 y, después de que el FC Dallas llegara a ir ganando 4-2, empató el juego con un estratosférico tiro libre en el 85. En la tanda de penales, Messi convirtió el primer lanzamiento y un error del estadounidense Paxton Pomykal condenó al FC Dallas.

"Un partido 4-2 abajo hasta el minuto 80, terminarlo de esta manera obviamente estamos muy felices con haber pasado. Pero esto no nos puede hacer perder de vista todas las cosas que tenemos que mejorar", dijo el DT de los rosados, Gerardo Martino.

En un partido que debió detenerse dos veces para que los jugadores se rehidrataran a causa de las altas temperaturas en el sur de los Estados Unidos, al equipo de Las Garzas le costó levantar vuelo, pese a que las 22.500 almas aclamaban con pasión a "¡Messi, Messi!" en el Toyota Stadium.

El rosarino había abierto el marcador al anotar desde la boca del área, lo que parecía anunciar un triunfo fácil en su primer duelo de visita, donde alineó con sus excompañeros del Barcelona, Jordi Alba y Sergio Busquets.

Precisamente, fue Alba, como recordando sus mejores épocas en el cuadro catalán, el que lo asistió en el primer tanto.

Another game. Another goal. Just Messi things. 🐐



