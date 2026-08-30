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¡Los colombianos fueron protagonistas en la etapa 9 de la Vuelta a España! Así quedó la clasificación general

Enric Mas continúa siendo el líder tras el abandono de Tadej Pogačar en la etapa 8.

Foto: AFP.

Noticias RCN

agosto 30 de 2026
11:37 a. m.
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La etapa 9 de la Vuelta a España 2026 se disputó este domingo 30 de agosto.

El recorrido inició en La Villa Joiosa y finalizó en el Alto de Aitana después de que se recorrieron 187.4 kilómetros en un terreno de montaña.

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El ganador de la etapa fue Enric Mas, el destacado pedalista español, con un tiempo de cinco horas, diez minutos y 40 segundos.

En consecuencia, se siguió posicionando como el líder de la Vuelta a España 2026 tras el abandono de Tadej Pogačar.

Mientras tanto, Harold Tejada quedó en la octava posición de la etapa 9, a 33 segundos de Enric Mas, y Santiago Buitrago fue décimo, a un minuto y 41 segundos.

Así quedó la clasificación general de la Vuelta a España 2026 tras la etapa 9

En este momento, Enric Mas se mantiene en la primera posición con una ventaja de un minuto y 18 segundos.

La clasificación está así:

  1. Mas (28h 34' 03'').
  2. Roglic (1' 18'').
  3. Gall (1' 39'').
  4. Onley (2' 20'').
  5. Carapaz (3' 26'').
  6. Skjelmose (3' 55'').
  7. Kuss (4' 09'').
  8. Tejada (4' 39'').
  9. Muhlberger (7' 33'').
  10. Omrzel (8' 05'').

¿Cuándo se correrá la etapa 10 de la Vuelta a España 2026?

El lunes 31 de agosto, los ciclistas tendrán día de descanso en la Vuelta a España 2026.

Por lo tanto, la etapa 10 se disputará hasta el martes 1 de septiembre, con un recorrido que iniciará en Alcaraz y finalizará en Elche de la Sierra.

Esa jornada de la Vuelta a España tendrá 184.7 kilómetros, sobre un terreno ondulado.

Además, habrá un sprint intermedio y tres puertos de tercera categoría ubicados exactamente en los kilómetros 47.6, 86.3 y 163.

¿Qué se ha sabido de Tadej Pogačar tras su accidente?

El equipo médico del UAE Team Emirates confirmó que Tadej Pogačar sufrió una conmoción cerebral, una fractura en la clavícula izquierda y otra en la cervical C7.

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"Afortunadamente, no presenta otras lesiones importantes ni secuelas neurológicas. Necesitará una cirugía de clavícula, que se retrasará debido a las precauciones por conmoción cerebral", se explicó.

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