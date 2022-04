Evenepoel ve a Daniel Martínez como una amenaza: "Habrá que vigilarlo"

Daniel Martínez llegó segundo en la quinta y penúltima etapa de la Vuelta al País Vasco este viernes y quedó a tan solo dos segundos de Remco Evenepoel, líder de la clasificación general, lo que promete un desenlace frenético de la carrera este sábado.

El ciclista belga se trepó a lo más alto desplazando al esloveno Primoz Roglic y está acariciando su primer título del 2022, pero para ello primero deberá superar a Martínez, que no se guardará nada en el último día de carrera y que le será favorable al colombiano por la característica montañosa y exigente que tendrá.

Eso lo sabe muy bien Evenepoel y por eso, tras haberse confirmado la mínima distancia con 'Dani', le dio méritos al bogotano y dijo que deberá cuidarse de él, ya que lo considera bastante fuerte e inteligente para quedarse con la carrera en cualquier momento.

Daniel Martínez, una amenaza para Evenepoel

"Estoy listo para dar la pelea el último día. Roglic creo que no luchará tanto por el maillot amarillo ya que ahora el mejor clasificado de su equipo es Vingegaard, así que ahora creo que habrá que vigilar a Daniel Martínez y a todo el equipo Ineos que está muy fuerte", dijo Remco.

Evenepoel confesó estar un poco preocupado por las condiciones climáticas en el País Vasco durante la última semana, lo que puede ser un problema para defender el liderato y proclamarse campeón de la Vuelta, pero confía en que desde joven se entrenó para afrontar días lluviosos como estos y espera que eso no le genere ningún inconveniente.

"La lluvia en España no combina bien con sus carreteras, pero vivo en Bélgica y estoy acostumbrado. Espero que no sea un día como hoy (etapa 5), pero es claro que será una jornada difícil, puede pasar de todo. No quiero atraer a las caídas, espero que nadie haga locuras, sobretodo en los descensos", completó el pedalista belga.

Por otra parte, Daniel Martínez se aferra a su gran remate de carrera para ganar el título en el último día de competencia, pues el jueves se quedó con la cuarta etapa, y el viernes, llegó segundo, por lo que ahora está a solo dos segundos de arrebatarle el maillot de líder a Remco Evenepoel y dar un golpe en la mesa en el INEOS pensando en las tres grandes carreras que se avecinan.